Franco Mastantuono superó por 231 días un récord argentino de Lionel Messi

El ex mediocampista de River fue determinante para la victoria de la Fiorentina ante Venezia por la Serie A.

A mediados de 2025, Real Madrid apostó fuerte por Franco Mastantuono y desembolsó más de 63 millones de euros por él. Tras una temporada fallida del equipo en general y del pibe de Azul, la decisión del Merengue fue cederlo a préstamo y así fue que llegó a Fiorentina. Luego de jugar un puñado de partidos, Mastan sacó a relucir toda su jerarquía el pasado viernes cuando su equipo enfrentó a Venezia por la Serie A.

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Franco Mastantuono convirtió tres tantos en la victoria de Fiorentina por 4 a 2 ante Venezia y se convirtió en el jugador argentino más joven en marcar un hat-trick en una de las cinco ligas más importantes de Europa. Cabe destacar que el tanto restante del elenco de Florencia lo marcó el argentino Mateo Pellegrino.

De esta manera, el ex River superó por 231 días a Lionel Messi, que lo había hecho nada más y nada menos que en un clásico entre Barcelona y Real Madrid que terminó 3 a 3 por LaLiga 2006 en un duelo que se disputó en el Camp Nou.

Mastantuono marcó su triplete ante Venezia con 19 años y 28 días, mientras que Lionel Messi lo había hecho ante Real Madrid con 19 años y 259 días. El podio lo completa Mauro Icardi, que con Sampdoria marcó un hat-trick a los 19 años y 343 días.

Mirá los goles de Franco Mastantuono ante Venezia

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