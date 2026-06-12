Martín Demichelis dejaría Mallorca para pasar al fútbol alemán y dirigir en la Champions League

El entrenador argentino había renovado con el conjunto español, pero la oferta desde Alemania sería demasiado buena como para dejarla pasar.

A pesar de un gran cierre de temporada en LALIGA, sacando más de la mitad de los puntos posibles, Martín Demichelis no pudo evitar el descenso del Mallorca a segunda división del fútbol español. A pesar de ello, el entrenador argentino renovó para seguir en el cargo, aunque ahora podría dejarlo todo para emigrar a Alemania.

Según pudo saber BOLAVIP, el RB Leipzig está preparando una oferta para que Martín Demichelis se convierta en su nuevo entrenador a partir de la temporada 2026/27. El argentino, de 45 años, tiene contrastada experiencia en el fútbol alemán, donde jugó ocho años en Bayern Múnich y fue entrenador de las categorías inferiores del conjunto bávaro en sus comienzos en la profesión.

Martín Demichelis pasó la mayor parte de su carrera en Alemania, como jugador del Bayern Múnich. (Getty)

Demichelis tiene la ventaja de que conoce el fútbol alemán y el idioma a la perfección, y sus partidos al frente del Mallorca lo hicieron captar la atención del conjunto principal del Grupo Red Bull, que jugará Champions League la próxima temporada, tras terminar tercero en la última temporada de Bundesliga.

RB Leipzig tiene entrenador confirmado hasta 2027, que es Ole Werner, quien llegó a la institución hace menos de un año. Sin embargo, el Grupo Red Bull es ambicioso, y con Jürgen Klopp a la cabeza del proyecto deportivo, el objetivo no es un tercer puesto y terminar a más de 20 puntos del Bayern Múnich, sino pelearle la Bundesliga. Y llegar a instancias decisivas de Champions League.

Martín Demichelis podría tener su gran oportunidad en el RB Leipzig. (Getty)

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