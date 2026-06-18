En medio del Mundial 2026 y ante el interés de Liverpool, RB Leipzig cotizó en 120 millones a Yan Diomande

El extremo tuvo una gran presentación con Costa de Marfil y los gigantes de Europa ya están tras sus pasos.

La Copa del Mundo es la ventana más importante que tiene el fútbol. Una buena actuación en el certamen de la FIFA puede catapultar a cualquiera de los convocados a un gigante de Europa. Yan Diomande ya estaba en el radar de las potencias y un puñado de minutos en la gran cita lo confirmó.

La carrera del extremo de 19 años es corta. Solo lleva una temporada en RB Leipzig y antes había disputado un semestre en la Primera de Deportivo Leganés. Sin embargo, eso le alcanzó para llamar la atención de Liverpool, que ya emitió una oferta.

Según reveló Fabrizio Romano, los Reds confirmaron su deseo de contar con él al verlo sobre el campo en el debut de Costa de Marfil en el Mundial 2026 ante Ecuador. Por eso, ofertaron 100 millones de euros, incluyendo variables, para sumarlo de cara a la próxima temporada.

A pesar de que es un jugoso ofrecimiento que quintuplica lo que RB Leipzig invirtió por él a mediados de 2025, el elenco alemán rechazó esta propuesta. Para sentarse a hablar, esperan 120 millones de euros, una cifra que podría incluso elevarse con el correr de la cita mundialista.

Del otro lado, los campeones de la Premier League saben que deben acelerar si quieren contar con él finalmente. También Paris Saint-Germain y otras potencias cuyos nombres no han trascendido ya sondearon al futbolista en las últimas semanas.

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Yan Diomande ante Ecuador. (Foto: Getty)

Los números de Yan Diomande en RB Leipzig

En su primera temporada en el club alemán, Diomande afrontó un total de 36 compromisos entre todas las competencias. Aportó 13 goles y repartió 10 asistencias en este período, un promedio de un tanto cada 210 minutos.

Cuándo es el próximo partido de Costa de Marfil

Tras la victoria por 1-0 ante Ecuador, el combinado africano afrontará el duelo más exigente de la fase de grupos. El sábado 20 de junio chocarán ante la Selección de Alemania, que viene de aplastar a Curazao por un contundente 7-1.

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