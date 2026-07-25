Barcelona y PSG se suman a Real Madrid por el fichaje de Rodri: la postura de Manchester City

El capitán de la campeona del mundo y de los citizens es uno de los nombres más buscados del mercado.

Rodri, a sus 30 años recién cumplidos, es el capitán de España, la vigente campeona de Europa y del Mundo, así como el líder futbolístico del Manchester City, y está completamente recuperado de lo que fue su lesión de ligamentos, luego de ganar el Balón de Oro en 2024. Y ahora, con apenas 12 meses restantes en su contrato con los citizens, es el objetivo de todos los grandes de Europa.

Y si bien Real Madrid fue el primer equipo en mostrar su interés por el mediocampista central, hay dos nuevos aspirantes a su fichaje: Barcelona y PSG, ni más, ni menos. Y ambos tienen sus herramientas para tentarlo de cambiar de aires, ya sea en el mes que queda en este mercado, o dentro de un año.

Rodri, en su última temporada de contrato con Manchester City. (Getty)

En cualquier caso, Fabrice Hawkins, periodista francés de RMC, el “Paris Saint-Germain se ha contactado con el Manchester City para conocer las condiciones de un traspaso“, aunque reconoce que todavía no han accionado con una oferta formal, ya que no era un nombre que tenían en carpeta antes de la Copa del Mundo.

Evaluarán la situación y si el hecho de que en un año quede libre, impulsa al Manchester City y fuerza su mano en las próximas semanas. El periodista señala también que Barcelona está en una situación similar, sin haber ofertado pero monitoreando el estado del contrato de Rodri y sus negociaciones con otros clubes.

Rodri pasará por el quirófano antes de iniciar la temporada

Un tema no menor es que Rodri jugó el Mundial 2026 con una lesión en su espalda, la cual lo obligará a operarse antes de sumarse al plantel del Manchester City. No parece algo realmente grave, pero sí se tomará unas tres semanas entre vacaciones y recuperación previo a iniciar su pretemporada. Para ese entonces, los Citizens ya estarán compitiendo con la final de la Community Shield vs. Arsenal pactada para el 16 de agosto.

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Rodri no llegará a la Community Shield vs. Arsenal. (Getty)

Enzo Maresca, nuevo entrenador de Manchester City, explicó la situación en conferencia de prensa: “Rodri se someterá a una operación por un problema de espalda, creo que el lunes. Necesita vacaciones y unos días de descanso“. No conforme con esa declaración, añadió: “Tiene que recuperarse y después volverá aquí con nosotros“, descartando un traspaso en este mercado, aunque ya sabemos que eso no depende de él.

Síntesis

Rodri es pretendido por Real Madrid , Barcelona y PSG restando un año de contrato.

es pretendido por , y restando un año de contrato. Será operado de la espalda y requerirá tres semanas de recuperación tras el Mundial 2026 .

de recuperación tras el Mundial . Se perderá la Community Shield contra Arsenal el 16 de agosto por su lesión.