Atlético de Madrid anunció el fichaje de un campeón de Europa con PSG por 40 millones

Atlético de Madrid le consiguió un nuevo delantero al Cholo Simeone, mientras intenta retener a Julián Álvarez por todos los medios posibles.

Atlético de Madrid es uno de los clubes que más ha dado que hablar en este mercado, aunque por lo general es referido al futuro de Julián Álvarez, saliendo a rebatir cada rumor o reporte sobre una posible salida del delantero argentino. Pero mientras se encarga de ese tema, también trabaja en reforzar el equipo y este sábado anunció su tercer refuerzo.

Kang-In Lee, delantero de 25 años, y bicampeón de Champions League con PSG fue confirmado como el tercer fichaje del Atleti para la temporada 2026/27, a cambio de 40 millones de euros. El surcoreano, que estuvo en la Copa del Mundo con el seleccionado asiático firmó por cinco años, hasta 2031.

Bienvenido al Atleti, Kang In ❤️🤍



Acuerdo con el Paris Saint-Germain para el traspaso del internacional coreano, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031.



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El futbolista surcoreano puede moverse por todo el frente de ataque, habiendo jugado tanto por banda izquierda como banda derecha y segunda punta en PSG. Aunque claro, con Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Desiré Doué, Bradley Barcolá y compañía en el equipo, sus minutos fueron bastante limitados. No obstante, fue clave para ganar la Supercopa de Europa contra Tottenham.

Kang In Lee, refuerzo de Atlético de Madrid. (Getty)

Su estilo de juego y capacidad de moverse por el frente de ataque le dará al colchonero la posibilidad de tener un jugador versátil en un momento importante, ante las salidas tanto de Nico González como de Antoine Griezmann.

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Con la llegada de Kang-In Lee son tres las nuevas caras que tiene Diego Simeone en Atlético de Madrid, junto a Morten Hjulmand y Alejandro Grimaldo. Eso, claro, sumado a los regresos de Thomas Lemar y Carlos Martín de sus respectivos préstamos en Girona y Rayo Vallecano.

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