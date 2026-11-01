Racing de Santander vs. Real Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 11 de la LaLiga

Racing de Santander recibe a Real Madrid este domingo 1 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga.
Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Racing de Santander tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Racing de Santander ganó 2-1 como local ante Espanyol en la fecha anterior. Racing de Santander está 15° en la tabla con 11 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Osasuna.
En su último compromiso, Real Madrid ganó 2-1 como visitante ante Barcelona. El conjunto marcha 3° con 24 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Sevilla.
El historial entre Racing de Santander y Real Madrid
Racing de Santander y Real Madrid se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 7 triunfos de Racing de Santander, 22 de Real Madrid y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/02/2012
|Real Madrid vs. Racing de Santander
|4-0
|Primera División
|21/09/2011
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|0-0
|Primera División
|06/03/2011
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|1-3
|Primera División
|23/10/2010
|Real Madrid vs. Racing de Santander
|6-1
|Primera División
|04/04/2010
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|21/11/2009
|Real Madrid vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|07/02/2009
|Real Madrid vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|21/09/2008
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|20/04/2008
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|01/12/2007
|Real Madrid vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 12:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Racing de Santander suma 11 puntos en el torneo.
- Real Madrid suma 24 puntos tras vencer a Barcelona, Sevilla y Villarreal.