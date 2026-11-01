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Racing de Santander vs. Real Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 11 de la LaLiga

Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Santander vs. Real Madrid, LaLiga
Santander vs. Real Madrid, LaLiga

Racing de Santander recibe a Real Madrid este domingo 1 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga.

Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Racing de Santander tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Racing de Santander ganó 2-1 como local ante Espanyol en la fecha anterior. Racing de Santander está 15° en la tabla con 11 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Osasuna.

En su último compromiso, Real Madrid ganó 2-1 como visitante ante Barcelona. El conjunto marcha 3° con 24 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Sevilla.

El historial entre Racing de Santander y Real Madrid

Racing de Santander y Real Madrid se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 7 triunfos de Racing de Santander, 22 de Real Madrid y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/02/2012Real Madrid vs. Racing de Santander4-0Primera División
21/09/2011Racing de Santander vs. Real Madrid0-0Primera División
06/03/2011Racing de Santander vs. Real Madrid1-3Primera División
23/10/2010Real Madrid vs. Racing de Santander6-1Primera División
04/04/2010Racing de Santander vs. Real Madrid0-2Primera División
21/11/2009Real Madrid vs. Racing de Santander1-0Primera División
07/02/2009Real Madrid vs. Racing de Santander1-0Primera División
21/09/2008Racing de Santander vs. Real Madrid0-2Primera División
20/04/2008Racing de Santander vs. Real Madrid0-2Primera División
01/12/2007Real Madrid vs. Racing de Santander3-1Primera División

Horario del partido

  • Argentina: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
  • Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
  • Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
  • Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Racing de Santander suma 11 puntos en el torneo.
  • Real Madrid suma 24 puntos tras vencer a Barcelona, Sevilla y Villarreal.
Redacción Bolavip
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