Alineaciones de Racing de Santander y Real Madrid para el duelo de la jornada 11 de la LaLiga

Racing de Santander recibe a Real Madrid este domingo 1 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Racing de Santander viene de ganarle 2-1 a Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Madrid viene de ganarle 2-1 a Barcelona y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Racing de Santander y Real Madrid
Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón Parra, Jeanuël Belocian, Aarón Martín, Iván Martín, Pablo García, Matteo Prati, Sergio Canales, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.
Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé, Yan Diomande. DT: José Mourinho.
Bajas y ausentes de Racing de Santander y Real Madrid
Racing de Santander:
- Jorge Salinas (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Real Madrid:
- Ferland Mendy (lesión)
- Raúl Asencio (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)
- Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Vinícius Júnior (expulsión; vuelve en 2 fechas)
La previa de Racing de Santander y Real Madrid: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 12:15 (hora de Argentina)
- Historial: 36 cruces — Racing de Santander ganó 7, Real Madrid ganó 22 y empataron 7
- Último antecedente: 18/02/2012: Real Madrid 4-0 Racing de Santander
- Próximo partido de Racing de Santander: vs. Málaga, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Real Madrid: vs. Valencia, sábado 7 de noviembre