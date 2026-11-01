Alineaciones de Racing de Santander y Real Madrid para el duelo de la jornada 11 de la LaLiga

Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Racing de Santander recibe a Real Madrid este domingo 1 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Racing de Santander viene de ganarle 2-1 a Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Madrid viene de ganarle 2-1 a Barcelona y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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