Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Reale Arena, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre el Reale Arena recibe un partido entre dos equipos que llegan prácticamente empatados en la tabla, separados por apenas un punto de diferencia en el gol average.

Ambos suman 10 puntos en siete fechas y están a tiro de meterse en la mitad alta de LaLiga, así que un triunfo puede valer para despegarse del medio de la tabla.

Horario del partido

Argentina: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad llega con rachas mezcladas: ganó 3-2 como visitante ante Valencia en su último partido, pero antes había sufrido una goleada en contra, 0-3 ante el Atlético de Madrid, en su propia cancha. El equipo mete y recibe goles con la misma facilidad, algo que quedó claro también en el 3-2 que le sacó a Elche como visitante unas semanas atrás.

El Deportivo La Coruña, en cambio, no gana hace tres presentaciones. Empató 1-1 de local frente al Betis, cayó 0-1 también en casa ante Sevilla y rescató un punto en su visita a Getafe con otro 1-1. Necesita cortar esa seguidilla sin victorias si quiere meterse en la pelea por los puestos de arriba.

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El historial entre Real Sociedad y Deportivo La Coruña

El historial reciente entre ambos es corto, apenas cinco enfrentamientos, pero marca una clara ventaja para la Real Sociedad: ganó tres, el Deportivo se quedó con uno y hubo un empate. En el goleo también manda el conjunto vasco, con 12 tantos convertidos contra 8 del Deportivo.

El antecedente más reciente, de 2018, terminó 5-0 para la Real Sociedad como local. Antes de eso hubo un poco de todo: una goleada 5-1 a favor del Deportivo y un 4-2 en Riazor para los vascos, señal de que cuando se cruzan no suele haber partidos chatos.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/02/2018 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña 5-0 2017/2018 10/09/2017 Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad 2-4 2017/2018 23/04/2017 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña 1-0 2016/2017 05/12/2016 Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad 5-1 2016/2017 16/01/2016 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña 1-1 2015/2016

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Real Sociedad suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Deportivo La Coruña suma 10 puntos en el torneo.