Alavés y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio de Mendizorroza por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Alavés recibe a Deportivo La Coruña este sábado 21 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. Alavés viene de empatar 0-0 con Sevilla y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Deportivo La Coruña viene de empatar 0-0 con Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Alavés y Deportivo La Coruña

Alavés (3-5-2): Antonio Sivera, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini, Ángel Hidalgo, Pablo Ibáñez, Ander Guevara, Antonio Blanco, Youssef Enríquez, Toni Martínez, Lucas Boyé. DT: Quique Flores.

Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Leo Román, Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Marc Casadó, David Mella, Bil Nsongo, Yeremay Hernández. DT: Antonio Hidalgo.

Bajas y ausentes de Alavés y Deportivo La Coruña

Alavés:

Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)

Deportivo La Coruña:

Bright Ede (lesión isquiotibial)

Pierre Emerick Aubameyang (lesión de tobillo)

La previa de Alavés y Deportivo La Coruña: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 10:00 (hora de Argentina)

10:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio de Mendizorroza

Estadio de Mendizorroza Próximo partido de Alavés: vs. Real Madrid, sábado 28 de noviembre

vs. Real Madrid, sábado 28 de noviembre Próximo partido de Deportivo La Coruña: vs. Barcelona, domingo 29 de noviembre