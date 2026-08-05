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Sin argentinos: el Cholo Simeone confirmó la lista de convocados para la pretemporada de Atlético de Madrid en Seúl

El Colchonero viajará a Corea del Sur para jugar un amistoso y no contará con los subcampeones del mundo.

Diego Simeone, entrenador argentino.
© GettyDiego Simeone, entrenador argentino.

En búsqueda de una mejor temporada y volver a levantar un título, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, planificó una pretemporada particular para su equipo, en la que viajarán a Seúl, capital de Corea del Sur, para jugar un amistoso de pretemporada frente al Manchester City.

Dentro de la lista de convocados para este encuentro de preparación, el ‘Cholo’ citó a 27 futbolistas, con la particularidad de que no están ninguno de los argentinos que tiene en el plantel, como lo son Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Alvarez.

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El motivo de estas ausencias es por vacaciones. Estos jugadores formaron parte del Mundial 2026 y como llegaron hasta la final, fueron licenciados por la dirigencia del Colchonero hasta el 10 de agosto, día en el que se reincorporarán a los entrenamientos en España.

Además de ellos, tanto Alejandro Grimaldo, nuevo refuerzo, como Álex Baena, Marcos Llorente y Marc Pubill también están ausentes por el mismo motivo, debido a que llegaron al último día de la Copa del Mundo con la Selección de España, que ganó el certamen por segunda vez.

Por otro lado, se espera que Molina y Almada no vuelvan a formar parte de los entrenamientos del Colchonero, debido a que tienen avanzadas sus salidas en este mercado de pases. En el caso del lateral, tiene un acuerdo con la Roma para emigrar a Italia.

Almada, por su parte, está en la recta final de las negociaciones con River. En el Millonario son optimistas de cerrar su pase con el correr de esta semana, y finalmente pagarán 20 millones de dólares por el 50% de su ficha, por lo que Atlético de Madrid recupera la inversión que realizó hace un año.

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Datos claves

  • Diego Simeone convocó a 27 futbolistas del Atlético de Madrid para un amistoso en Seúl.
  • Cinco futbolistas argentinos están ausentes por vacaciones tras jugar la final del Mundial 2026.
  • Thiago Almada negocia su pase a River Plate por 20 millones de dólares.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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