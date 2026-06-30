En España aseguran que Simeone tomó una decisión con Julián Álvarez tras su deseo de irse del Atlético de Madrid

El diario Sport reveló la postura del Cholo luego de enterarse de las declaraciones públicas de la Araña y habría pedido resolver la situación lo antes posible.

La novela de Julián Álvarez y su futuro a nivel de clubes sigue sumando capítulos mientras el delantero disputa el Mundial con la Selección Argentina. Después de que la Araña reconociera públicamente su deseo de dejar el Atlético de Madrid, desde España comenzaron a conocerse las posturas puertas adentro del club colchonero. Y una de las más relevantes sería la de Diego Simeone.

Según informó el diario SPORT, luego de que el entrenador argentino se pusiera al tanto de los dichos de su jugador, llegó a una conclusión tajante: ya no hay margen para revertir la situación y entiende que la continuidad de Julián quedó prácticamente descartada tras sus declaraciones.

La postura del Cholo se endureció por completo luego de que se hiciera público un conflicto que hasta entonces era interno al plano mediático. Por eso es que ahora cree que lo mejor es resolver cuanto antes la salida del atacante y comenzar a trabajar con un plantel conformado únicamente por futbolistas plenamente comprometidos con club. Así, ya no habría intención alguna de convencer al ex River para que continúe.

La postura de los dirigentes de Atlético de Madrid

Igualmente, la información también señala que la decisión del atacante no tomó por sorpresa a la dirigencia del Atlético de Madrid. Incluso, asegura que el campeón del mundo ya les había comunicado hace tiempo su voluntad de abandonar el club durante este mercado de pases. En ese encuentro, además, habría manifestado que su prioridad es vestir la camiseta del Barcelona, el destino con el que se lo vincula desde hace semanas.

Julián Álvarez, en el centro de la polémica en España mientras disputa el Mundial con Argentina. Foto: Getty.

En ese contexto, la dirigencia rojiblanca ya trabaja en una salida. Aunque intentaría hacerlo bajo sus propias condiciones. Es que ante los ofrecimientos considerados insuficientes desde Barcelona, la intención del Atlético es priorizar una venta al exterior antes que reforzar a un rival directo con su delantero estrella.

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Lo cierto, por ahora, es que el futuro de la Araña permanece abierto. Con el Mundial en disputa, la resolución de esta situación quedará para después del torneo. Sin embargo, todo indica que la salida de Álvarez aparece cada vez más cerca.

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