La bandera argentina que irrumpió en el entrenamiento del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ya inició hace días la pretemporada en la que se está preparando para lo que será su participación en LaLiga, en la Copa del Rey, en la Supercopa de España y, sobre todo, en la UEFA Champions League, la cual se definirá en el Estadio Metropolitano, por lo que al Colchonero se le presenta como una posibilidad inmejorable para romper su deuda histórica como campeón continental.

De momento, los ensayos cuentan solamente con la presencia argentina de Diego Simeone, dado que los futbolistas connacionales, todos convocados por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, están disfrutando de sus vacaciones y se los espera recién para el lunes 10 de agosto. Se trata de: Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolás González, Nahuel Molina y Juan Musso.

No obstante, en el Atleti, este 28 de julio, hubo mayor asistencia argenta gracias a una bandera que de repente apareció en uno de los alambrados del predio localizado en Majadahonda (a las afueras de Madrid). Con forma de típico tirante de cancha, unos hinchas colgaron la bandera de un extremo al otro por fuera del predio, pero de frente justo al sector en la que el Cholo estaba dirigiendo la práctica.

Por cierto, el Atleti jugará mañana miércoles 29 de julio un amistoso contra Getafe. Luego, los días primero y ocho de agosto se medirá al Manchester United y al Manchester City, todo en pos de llegar de la mejor manera posible al debut en LaLiga que está programado para el 19 de agosto contra el Málaga en el Estadio Metropolitano.

🇦🇷 Banderazo argentino en el entrenamiento del Atlético de Madrid



📰 @estoesatleti pic.twitter.com/aXfWfw9Tnu — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) July 28, 2026

Julián Alvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina y Nicolás González, en duda para continuar en el Atlético de Madrid

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El mercado de pases puede desagotar al Atlético de Madrid de argentinos. Por un lado, el Barcelona y el Arsenal buscan convencer al Colchonero para dejar ir a Julián Alvarez (el club español no pretende soltarlo por menos de 500 millones de euros, el monto aclarado en la cláusula de rescisión, y de momento el Barça le arrimó una propuesta de 100 millones).

En tanto que Thiago Almada y Nahuel Molina ya fueron declarados como prescindibles. Flamengo presentó su interés por el ex Vélez, mientras que por el ex Boca hubo sondeos desde Italia. Mientras que por Nico González, el Atleti no se pone de acuerdo con la Juventus para comprar su ficha, lo que generó que brotaran otras ofertas como la de la Roma (ya ofreció 25 millones de euros a la Vecchia Signora).

En síntesis

Diego Simeone dirige al Atlético de Madrid ; los argentinos regresan el 10 de agosto .

dirige al ; los argentinos regresan el . Barcelona ofreció 100 millones de euros por Julián Alvarez , cuya cláusula es 500 millones .

ofreció por , cuya cláusula es . Roma ofreció 25 millones de euros a Juventus por Nicolás González.