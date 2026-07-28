Tras jugar el Mundial con Argentina, Facundo Medina podría ser refuerzo de Bayer Leverkusen

Luego de finalizar su participación en el Mundial con la Selección Argentina, el defensor Facundo Medina fue adquirido definitivamente por Olympique de Marsella luego de que el club francés hiciera uso de su opción de compra tasada en 18 millones de euros.

Mientras espera por sumarse al plantel debido a que fue licenciado por tres semanas de vacaciones, el defensor de 27 años podría volver a cambiar de club en este mercado de pases debido a que Bayer Leverkusen lo tiene en carpeta de cara a la próxima temporada, en la que jugará Europa League.

Según lo informado por el periodista Santi Aouna, los dirigentes del club alemán se reunirán con sus pares del elenco francés para conocer sus pretensiones para desprenderse del surgido de las divisiones inferiores de River, quien renovó su contrato hasta mediados de 2030.

En la reunión entre los dirigentes de ambos clubes, Bayer Leverkusen intentará realizar una oferta formal con el fin de comprar el pase de Medina y que así pueda sumarse a los entrenamientos con el elenco alemán. Cabe destacar que su licencia es hasta el 12 de agosto, por lo que tiene dos semanas hasta volver.

De esta manera, para quedarse con el pase de Medina, el elenco alemán tendrá que ofertar por lo menos 20 millones de euros, ya que esa cifra pagó Olympique de Marsella por el central argentino, teniendo en cuenta tanto el gasto del préstamo como el de la opción de compra.

Los números de Facundo Medina en Olympique de Marsella

En la temporada en la que jugó en Olympique de Marsella, el defensor argentino disputó 26 partidos, en los que no marcó goles y aportó una asistencia. Además, recibió nueve tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2015 minutos en cancha.

Publicidad

Datos claves