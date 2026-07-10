Cuti Romero, autocrítico en la previa de Argentina vs. Suiza por el Mundial: “Nos hicieron muchos goles”

El defensor viene de marcar dos goles, pero reconoció el déficit defensivo del equipo en los últimos partidos.

La Selección Argentina está con todos los cañones apuntados a la Copa del Mundo 2026 y con vistas hacia los cuartos de final, donde este sábado se mide frente a Suiza por un lugar entre los 4 mejores. En ese sentido, Cristian Romero rompió el silencio ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que define al último semifinalista de la cita máxima.

Cabe recordar que el zaguero central viene de convertir dos goles en los últimos dos encuentros, ambos fundamentales para que la Albiceleste llegue a esta instancia definitiva. Primero marcó el 3-2 definitivo ante Cabo Verde por los 16avos de final y recientemente anotó el 1-2 contra Egipto que permitió la remontada histórica y agónica, que aún está en la retina.

Cristian Romero y Lionel Messi en la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista en la previa del último entrenamiento antes del cotejo ante los europeos, Cuti sentenció: “Nos hicieron muchos goles y a los defensores no nos gusta eso, tenemos que mejorar en ese sentido“. Pocos segundos más tarde, también manifestó: “Vamos a tener un partido complicado, Suiza viene de hacer un gran partido frente a Colombia“.

Inmediatamente después, continuó: “Cada equipo tiene lo suyo, no nos enfocamos en lo que puedan decir los demás“. En ese momento, se refirió al rival a vencer y expresó: “Vamos a tener un partido complicado y tenemos que centrarnos en eso“. Por último, el defensor reconoció: “Contra Egipto nunca perdimos la confianza y fuimos al frente“.

"HAY QUE MEJORAR PORQUE NOS HICIERON 4 GOLES"



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Las declaraciones de Lisandro Martínez

Lisandro Martínez analizó lo que serán los cuartos de final frente a Suiza, por un lugar en las semifinales. “Somos un equipo que ha podido representar muy bien a los argentinos, y buscamos desde el primer día que la gente se identifique”, soltó en primera instancia el zurdo. “Vamos partido a partido y siempre hay cosas por mejorar, queremos ir de menos a más“, tiró Licha.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplio su discurso al respecto. “No nos gusta que nos hagan goles tenemos que estar un poquito más concentrados“, manifestó al igual que Cuti Romero, al ser el principal déficit defensivo del equipo. “Es mejor que esto nos haya pasado ahora y poder estar más concentrados para las instancias finales de la competición“, aseguró.

"TENEMOS QUE ESTAR UN POQUITO MÁS CONCENTRADOS"



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Las declaraciones de Facundo Medina

Facundo Medina coincidió con Lisandro Martínez y Cristian Romero en mejorar la faceta defensiva. “Hay detalles defensivos que tenemos que corregir y por suerte ante Egipto el equipo lo pudo revertir”, expresó el polifuncional defensor. A la vez, sumó: “La manera en la que ganamos el último partido es muy satisfactoria, ahora tratamos de recuperarnos y ganar mañana“.