Facundo Medina contó por qué algunos jugadores no regresaron a Argentina post Final del Mundial

El defensor pasó por su barrio Villa Caraza y habló con los hinchas sobre lo que fue la actuación de la Selección Argentina en la Final del Mundial 2026.

Varios de los futbolistas de la Selección Argentina decidieron regresar al país, luego de lo que fue su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, para tomarse unos días de descanso antes de encarar con sus respectivos clubes la preparación de la temporada 2026/2027.

Uno de ellos fue Facundo Medina, que pasó por un club de su barrio Villa Caraza, para jugar un partido informal y de paso hablar con la gente que se arrimó para saludarlo. “No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces”, fue uno de los primeros comentarios del jugador del Olympique de marsella, a raíz de las teorías que indicaban que presionaron a Argentina para no ganar vs. España.

Por otro lado, reconoció que su estado de ánimo, luego de caer en la Final del Mundial, no es el mejor: ”Sé que ustedes están tristes, también nosotros estamos así. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”.

Asimismo, Flaco López, que acompañó a Facundo Medina, también ofreció unas palabras: “Vine para compartir un poco con él, para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos. Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos”.

🇦🇷🗣️ Facundo Medina visitó a su familia en Villa Caraza junto al Flaco López y les habló a los vecinos que se acercaron a saludarlos y a brindarles cariño tras la final perdida. pic.twitter.com/HzqPJ5ICZT — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

Facundo Medina, uno de los nombres que se consolidó en el plantel de la Selección Argentina

Si bien Facundo Medina hace rato está en el radar de la Selección Argentina, hasta antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no era un hábitue en las convocatorias de Lionel Scaloni. De hecho, por las Eliminatorias Conmebol solo registró 104 minutos distribuidos entre 4 partidos.

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No obstante, fue incluido para los amistosos con Honduras e Islandia en junio y ya después en la lista definitiva para el torneo que se llevó a cabo en Norteamérica, en donde acumuló 5 presencias, erigiéndose como uno de los puntos altos del combinado nacional, lo que lo expone como una de las alternativas principales en el futuro cercano tanto para la zaga central como para el lateral izquierdo.

En síntesis