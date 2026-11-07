Valencia vs. Real Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 12 de la LaLiga

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia recibe a Real Madrid este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla.

Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Valencia tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Valencia ganó 1-0 como visitante ante Elche en la fecha anterior. Valencia está 19° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Villarreal.

En su último compromiso, Real Madrid ganó 3-0 como visitante ante Racing de Santander. El conjunto marcha 3° con 27 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Barcelona.

El historial entre Valencia y Real Madrid

Valencia y Real Madrid se enfrentaron 73 veces en los últimos años: 16 triunfos de Valencia, 42 de Real Madrid y 16 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/02/2026 Valencia vs. Real Madrid 0-2 Primera División 01/11/2025 Real Madrid vs. Valencia 4-0 Primera División 05/04/2025 Real Madrid vs. Valencia 1-2 Primera División 03/01/2025 Valencia vs. Real Madrid 1-2 Primera División 02/03/2024 Valencia vs. Real Madrid 2-2 Primera División 11/11/2023 Real Madrid vs. Valencia 5-1 Primera División 21/05/2023 Valencia vs. Real Madrid 1-0 Primera División 02/02/2023 Real Madrid vs. Valencia 2-0 Primera División 11/01/2023 Real Madrid vs. Valencia 1-1 Super Cup 08/01/2022 Real Madrid vs. Valencia 4-1 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs

Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis