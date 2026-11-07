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Valencia vs. Real Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 12 de la LaLiga

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia vs. Real Madrid, LaLiga
Valencia vs. Real Madrid, LaLiga

Valencia recibe a Real Madrid este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla.

Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Valencia tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Valencia ganó 1-0 como visitante ante Elche en la fecha anterior. Valencia está 19° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Villarreal.

En su último compromiso, Real Madrid ganó 3-0 como visitante ante Racing de Santander. El conjunto marcha 3° con 27 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Barcelona.

El historial entre Valencia y Real Madrid

Valencia y Real Madrid se enfrentaron 73 veces en los últimos años: 16 triunfos de Valencia, 42 de Real Madrid y 16 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/02/2026Valencia vs. Real Madrid0-2Primera División
01/11/2025Real Madrid vs. Valencia4-0Primera División
05/04/2025Real Madrid vs. Valencia1-2Primera División
03/01/2025Valencia vs. Real Madrid1-2Primera División
02/03/2024Valencia vs. Real Madrid2-2Primera División
11/11/2023Real Madrid vs. Valencia5-1Primera División
21/05/2023Valencia vs. Real Madrid1-0Primera División
02/02/2023Real Madrid vs. Valencia2-0Primera División
11/01/2023Real Madrid vs. Valencia1-1Super Cup
08/01/2022Real Madrid vs. Valencia4-1Primera División

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs
  • Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs
  • Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Valencia suma 9 puntos en el torneo.
  • Real Madrid suma 27 puntos tras vencer a Racing de Santander, Barcelona y Sevilla.
Redacción Bolavip
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