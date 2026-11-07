Valencia vs. Real Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 12 de la LaLiga

Valencia recibe a Real Madrid este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla.
Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Valencia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Valencia ganó 1-0 como visitante ante Elche en la fecha anterior. Valencia está 19° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Villarreal.
En su último compromiso, Real Madrid ganó 3-0 como visitante ante Racing de Santander. El conjunto marcha 3° con 27 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Barcelona.
El historial entre Valencia y Real Madrid
Valencia y Real Madrid se enfrentaron 73 veces en los últimos años: 16 triunfos de Valencia, 42 de Real Madrid y 16 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/02/2026
|Valencia vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|01/11/2025
|Real Madrid vs. Valencia
|4-0
|Primera División
|05/04/2025
|Real Madrid vs. Valencia
|1-2
|Primera División
|03/01/2025
|Valencia vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|02/03/2024
|Valencia vs. Real Madrid
|2-2
|Primera División
|11/11/2023
|Real Madrid vs. Valencia
|5-1
|Primera División
|21/05/2023
|Valencia vs. Real Madrid
|1-0
|Primera División
|02/02/2023
|Real Madrid vs. Valencia
|2-0
|Primera División
|11/01/2023
|Real Madrid vs. Valencia
|1-1
|Super Cup
|08/01/2022
|Real Madrid vs. Valencia
|4-1
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Valencia suma 9 puntos en el torneo.
- Real Madrid suma 27 puntos tras vencer a Racing de Santander, Barcelona y Sevilla.