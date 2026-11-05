Mastantuono recordó su paso por Real Madrid y eligió a su futbolista favorito del equipo

El futbolista argentino se encuentra a préstamo en Fiorentina y deberá volver a la Casa Blanca cuando finalice la temporada.

Franco Mastantuono no convenció a José Mourinho en la pretemporada de Real Madrid y emigró a Fiorentina para seguir ganando rodaje en el fútbol europeo. No obstante, el argentino no guarda rencor y tiene los mejores recuerdos del Merengue a la espera de su revancha.

El exjugador de River Plate tiene contrato en el Madrid hasta 2031 y debe volver luego del 30 de junio de 2027. En una entrevista cob DAZN My Skills, Mastantuono aseguró sobre sus primeros meses en la capital española: “En el Real Madrid me han tratado increíble, o sea la gente del club, mis compañeros, impresionante“.

Su jugador favorito de Real Madrid

“Bellingham me encanta, es el jugador que más me gusta del Madrid. Aunque están Vinicius, Mbappé, Valverde, Brahim, que es buenísimo. Ahora Diomande, Espí. Tienen un equipazo”, confesó Franco. Cabe recordar que el argentino y Jude siempre se mostraron muy cercanos durante su estadía en el Merengue.

Jude Bellingham y Franco Mastantuono en un partido de LaLiga (Getty Images)

El balance de Franco Mastantuono en Real Madrid

Partidos jugados: 35

35 Minutos disputados: 1.484

1.484 Goles: 3

3 Asistencias: 0

0 Remates: 36

36 Faltas recibidas: 39

39 Tarjetas amarillas: 5

5 Tarjetas rojas: 1

1 Títulos conquistados: 0

0 Situación actual: Cedido a la ACF Fiorentina hasta junio de 2027

En síntesis

Franco Mastantuono jugará cedido en la Fiorentina hasta el 30 de junio de 2027.

jugará cedido en la Fiorentina hasta el 30 de junio de 2027. Contrato hasta 2031 es el vínculo vigente que mantiene el futbolista con Real Madrid.

es el vínculo vigente que mantiene el futbolista con Real Madrid. 35 partidos y 3 goles conforman el balance total del jugador en el club.