Dónde ver EN VIVO AEK Athens vs. Real Madrid por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

AEK Athens recibe a Real Madrid este miércoles 4 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Allywn Arena. El Real Madrid llega con el paso firme de un candidato que no quiere sobresaltos, mientras el AEK necesita una reacción urgente si quiere seguir con vida en la Champions.
Son puntos vitales para el futuro europeo de ambos: el Madrid pelea arriba de la tabla y el AEK ya no tiene margen para seguir regalando puntos.
La actualidad de ambos equipos
El AEK Athens atraviesa un presente complicado en la fase de liga. Viene de caer 5-1 ante el Manchester City y antes había perdido 3-1 con el Shakhtar Donetsk, así que llega a este cruce con apenas tres puntos y la necesidad de reaccionar antes de que la clasificación se le escape de las manos.
El Real Madrid, en cambio, llega lanzado. Goleó 4-1 al RB Leipzig en su último compromiso y antes había ganado un partidazo por 4-3 ante la Roma, por lo que suma nueve puntos y se ubica entre los primeros puestos del certamen. El equipo merengue no da señales de bajar el ritmo y quiere sostener ese nivel también lejos de casa.
El historial entre AEK Athens y Real Madrid
El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron apenas dos veces, ambas en 2002, y las dos terminaron en empate. Hubo paridad también en los goles, con cinco tantos convertidos por cada lado, algo que deja en claro que no hay favoritismo marcado a partir de los antecedentes.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/10/2002
|Real Madrid vs. AEK Athens
|2-2
|UEFA Champions League
|02/10/2002
|AEK Athens vs. Real Madrid
|3-3
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Argentina: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- AEK Athens y Real Madrid se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.
- AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.
- Real Madrid suma 9 puntos tras vencer a RB Leipzig, Roma y Inter.