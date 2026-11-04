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Champions League

Alineaciones de AEK Athens y Real Madrid para el duelo de la jornada 4 de la Champions League

AEK Athens y Real Madrid se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Allywn Arena por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

AEK Athens vs. Real Madrid, Champions League
AEK Athens vs. Real Madrid, Champions League

AEK Athens recibe a Real Madrid este miércoles 4 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Allywn Arena. AEK Athens viene de caer 1-5 ante Man City y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Real Madrid viene de ganarle 4-1 a RB Leipzig y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de AEK Athens y Real Madrid

AEK Athens (4-4-2): Alberto Brignoli, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lovro Majer, Kervin Arriaga, Răzvan Marin, Aboubakary Koïta, Barnabás Varga, Luka Jović. DT: Marko Nikolić.

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Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Yan Diomande, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.

La previa de AEK Athens y Real Madrid: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 4 de noviembre
  • Hora: 14:45 (hora de Argentina)
  • Estadio: Allywn Arena
  • Historial: 2 cruces — AEK Athens ganó 0, Real Madrid ganó 0 y empataron 2
  • Último antecedente: 22/10/2002: Real Madrid 2-2 AEK Athens
  • Próximo partido de AEK Athens: vs. Como 1907, martes 24 de noviembre
  • Próximo partido de Real Madrid: vs. PSV, martes 24 de noviembre
Redacción Bolavip
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