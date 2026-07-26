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Fórmula 1

Así quedó el campeonato de la F1 2026 con el triunfo de Lando Norris en el GP de Hungría

Antonelli y Mercedes se van al receso adelante.

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© GettyCampeonato F1

El Gran Premio de Hungría fue el primer triunfo de Lando Norris, el vigente campeón del mundo. Antonelli y Mercedes sacaron rédito de un fin de semana discreto para mantener la cima de los campeonatos de pilotos y constructores, respectivamente.

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Campeonato de pilotos

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 160 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 128 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos
  9. Liam Lawson (RB) – 43 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  11. Arvid Lindblad (RB) – 23 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  13. Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Alex Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
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Campeonato de constructores

  1. Mercedes – 379 puntos
  2. Ferrari – 307 puntos
  3. McLaren – 220 puntos
  4. Red Bull – 177 puntos
  5. RB – 66 puntos
  6. Alpine – 61 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Audi – 12 puntos
  9. Williams – 11 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos

Cuándo es la próxima carrera de la F1 2026

El Gran Premio de Hungría fue la última carrera antes de parón de verano europeo, por lo que ahora tendremos un mes sin acción de la Fórmula 1. La próxima carrera está pactada para el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.

Germán Celsan
Germán Celsan
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