Así quedó el campeonato de la F1 2026 con el triunfo de Lando Norris en el GP de Hungría

El Gran Premio de Hungría fue el primer triunfo de Lando Norris, el vigente campeón del mundo. Antonelli y Mercedes sacaron rédito de un fin de semana discreto para mantener la cima de los campeonatos de pilotos y constructores, respectivamente.

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Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos George Russell (Mercedes) – 160 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos Lando Norris (McLaren) – 128 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos Liam Lawson (RB) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (RB) – 23 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

Campeonato de constructores

Mercedes – 379 puntos Ferrari – 307 puntos McLaren – 220 puntos Red Bull – 177 puntos RB – 66 puntos Alpine – 61 puntos Haas – 21 puntos Audi – 12 puntos Williams – 11 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

Cuándo es la próxima carrera de la F1 2026

El Gran Premio de Hungría fue la última carrera antes de parón de verano europeo, por lo que ahora tendremos un mes sin acción de la Fórmula 1. La próxima carrera está pactada para el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.