Así quedó el campeonato de la F1 2026 con el triunfo de Lando Norris en el GP de Hungría

El Gran Premio de Hungría fue el primer triunfo de Lando Norris, el vigente campeón del mundo. Antonelli y Mercedes sacaron rédito de un fin de semana discreto para mantener la cima de los campeonatos de pilotos y constructores, respectivamente.
Campeonato de pilotos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos
- George Russell (Mercedes) – 160 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 128 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos
- Liam Lawson (RB) – 43 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 23 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alex Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
Campeonato de constructores
- Mercedes – 379 puntos
- Ferrari – 307 puntos
- McLaren – 220 puntos
- Red Bull – 177 puntos
- RB – 66 puntos
- Alpine – 61 puntos
- Haas – 21 puntos
- Audi – 12 puntos
- Williams – 11 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos
Cuándo es la próxima carrera de la F1 2026
El Gran Premio de Hungría fue la última carrera antes de parón de verano europeo, por lo que ahora tendremos un mes sin acción de la Fórmula 1. La próxima carrera está pactada para el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.