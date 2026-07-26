Este domingo, desde las 10:00hs en horario argentino, se corre el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, con Franco Colapinto buscando sumar puntos por tercera carrera consecutiva. La transmisión será vía Disney+, FOX Sports y F1TV.
Colapinto va 16º: Gran Premio de Hungría de la F1 2026 EN VIVO y ONLINE:
Se disputa la carrera principal en el Hungaroring. Seguilo junto a BOLAVIP.
ASÍ TOMÓ LA PUNTA LANDO NORRIS
NORRIS vs. ANTONELLI: LA LUCHA POR EL PRIMER PUESTO EN HUNGRÍA.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
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46/70 - NORRIS A LA PUNTA
Gran maniobra de tres curvas que diagramó Lando Norris para ganarle la punta de la carrera a un Kimi Antonelli con goma gastada.
41/70 - SEGUNDA PARADA DE COLAPINTO
El argentino cae al puesto 17.
40/70 - NORRIS ADELANTE DE PIASTRI
Paró Lando Norris y salió delante de su compañero de equipo, nuevo líder virtual de la carrera, cuando paren Verstappen y Antonelli.
39/70 - CARLOS SAINZ CASI SACA DE CARRERA A PIASTRI
Momento de zozobra para quien ha liderado gran parte de la carrera cuando intentaba sacarle la vuelta a Carlos Sainz. Se vendrá una sanción ejemplar al español.
34/70 - PARÓ PIASTRI
El líder hace su segunda parada. A todo esto, Antonelli ya le llegó a Leclerc.
31/70 - OTRA PARADA EN BOXES DE HAMILTON
Segundo pitstop para la Ferrari. Ahora hasta el final.
27/70 - COLAPINTO PASA A ALBON
Otra vez, a la caza de Stroll, que ahora se fue dos segundos adelante.
EL SOBREPASO DE VERSTAPPEN A HAMILTON. CHAPEAU.
Verstappen... from downtown! 🤯Max passes Lewis at Turn 1 🎥#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/CO10DyFUVv — Formula 1 (@F1) July 26, 2026
25/70 - COLAPINTO SIGUE PERDIENDO
Franco va en un ritmo casi dos segundos más lento que sus rivales directos, por haber quedado atrás de Stroll y Albon. Le esta costando cualquier chance de avanzar y pelear por los puntos (si es que había alguna).
23/70 - A BOXES ANTONELLI
Cae nuevamente al sexto, detrás de todo el trencito.
22/70 - SE COMPLICA COLAPINTO
Colapinto está perdiendo mucho con Stroll, a quien no puede pasar. Gasly ya le sacó 10 segundos. Bortoleto y Alonso parece que van a una sola parada.
21/70 - ANTONELLI SE LA JUEGA A UNA PARADA
El Mercedes se quedó en pista mientras el resto paró, tiene 12 segundos de ventaja. Veremos si lo pueden alcanzar.
21/71 - HADJAR A BOXES
Hizo su trabajo el francés, que juntó a todos. Ahora quedará en manos de Verstappen evitar que se le vayan los McLaren.
19/70 - COLAPINTO DELANTE DE OCON
Franco gana una posición ante un rival en pista, mientras sigue progresando por el resto de las paradas.
18/70 - HADJAR VIENE FRENANDO Y JUNTANDO A TODOS
Los cuatro "líderes" de la carrera en un trencito detrás del Red Bull de Hadjar que todavía no paró. Se junta todo en los que quedarán al frente cuando pare Antonelli.
17/70 - A BOXES COLAPINTO
Franco ingresa a boxes, sale en el fondo, puesto 21.
16/70 - MANIOBRA EXTRAORDINARIA DE VERSTAPPEN
Enorme movimiento de Max, lo pasó a Lawson a la vez que lo hizo Verstappen y se zambulló por adentro en la Curva 1 para pasar a la Ferrari. Impresionante. Todo piloto.
15/70 - ABANDONA BOTTAS
Con advertencias de humo en el cockpit, el Cadillac abandona el Gran Premio de Hungría.
15/70 - VERSTAPPEN BUSCA DEFENDERSE DEL UNDERCUT
Red Bull hace parar a Verstappen, que no logra salir adelante de Hamilton. Pierde la pelea.
14/70 - A BOXES HAMILTON
Deja la goma blanda Hamilton para poner la goma dura. La Ferrari queda detrás de los dos Racing Bulls y se saca de encima la pelea con Verstappen, buscando el undercut.
13/70 - COLAPINTO SE ARRIMA A BORTOLETO
Franco entra dentro del segundo del brasileño, y viene trayendo consigo a Alonso. El lento es Ocon, que viene frenando a Bortoleto.
11/70 - CARRERA SIN MUCHA ACCIÓN
Lo más entretenido sigue siendo la remontada de Russell, y la pelea en pista es la de Hamilton y Verstappen, con el neerlandés siendo imposible de pasar para la Ferrari.
ASÍ FUE LA LARGADA DEL GP DE HUNGRIA
¡NO, GEORGE! A Russell se le detuvo el auto durante unos segundos en la largada y perdió varias posiciones.📺 #HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xtsZBaDgUw — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
8/70 - SIGUE RECUPERANDO RUSSELL
Posición 13 ya para el Mercedes. Delante Ocon, Gasly y Hulkenberg, para meterse al Top ten.
7/70 - VUELTAS COMPLICADAS PARA COLAPINTO
El argentino no tiene ritmo. Se le acerca peligrosamente Alonso, que está con blandos, pero es considerablemente más rápido.
6/70 - SE VAN LOS MCLAREN
Verstappen es un tapón para las Ferrari y para Antonelli. Aprovechan Piastri y Norris para sacar ya buena diferencia adelante. Se empieza a parecer esto al 2025.
5/70 - COLAPINTO PIERDE CON RUSSELL
El Mercedes sigue avanzando luego de quedarse en la largada.
2/70 - ATACA HAMILTON
Lewis quiere superar a Verstappen. Pero claro, en el Hungaroring y con un piloto tan áspero, difícil.
SE LARGÓ LA CARRERA
Increíble, con blandos y su historial, se esperaba mucho de Leclerc, pero perdió tres lugares. Piastri pasó de tercero a puntero, y Russell se quedó parado en la largada. Colapinto perdió un lugar y quedó 14.
VUELTA PREVIA
Salen los pilotos a dar la vuelta de formación. Checo Pérez largará desde boxes por cambios en el auto.
LAS FERRARI LARGAN CON BLANDOS
Apuesta Ferrari para pasar rápido al frente y hacer su carrera.
BAHREIN VUELVE AL CAMPEONATO
La carrera suspendida en marzo, finalmente se disputará en octubre.
The 2026 Bahrain Grand Prix will be held at the iconic Sepang International Circuit!Set to take place later this year from 2-4 October#F1 pic.twitter.com/7oY9pytnh8 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026
ANTONELLI Y HAMILTON FUERON PENALIZADO
Luego de la clasificación, los comisarios revelaron que Kimi Antonelli completó su vuelta rápida pasando por un sector de doble banderas amarillas a fondo. Lo mismo para Hamilton. Ambos pasarán a largar tres posiciones más atrás. Hamilton quinto, Antonelli septimo.
ALPINE NO TRAE MEJORAS
Una vez más, Alpine tomó la decisión de no traer mejoras al Gran Premio de Hungría. A raíz de ello, llegarán recién luego del parón veraniego. Le costará meterse en los puntos con RB y Audi ya en un mejor ritmo que sus autos.
APERTURA DEL GRAN PREMIO
Con el himno nacional húngaro y la fuerza aérea de la nación europea pasando por sobre la recta principal, se da por inaugurado el Gran Premio.
GRILLA DE PARTIDA
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (RB)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Liam Lawson (RB)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocón (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Ollie Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alex Albon (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Sergio Pérez (Cadillac)
GP DE HUNGRÍA - DATOS TÉCNICOS
- Distancia de la vuelta: 4.381 metros
- Cantidad de curvas: 14
- Zonas de Straight Mode: 4
- Primer ganador: Nelson Piquet (Williams) – 1986
- Máximo ganador: Lewis Hamilton (8) – McLaren (13)
- Pole position 2026: Lando Norris (McLaren) - 1:17.207
- Más pole position: Lewis Hamilton (9) – Mercedes y McLaren (9)
- Récord del circuito: Lewis Hamilton 1:13.447(2020)