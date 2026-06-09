Lando Norris no correrá el Gran Premio de Barcelona de la F1 2026 durante la FP1

El campeón del mundo hará uso de una de sus dos cesiones obligatorias del auto para que pueda sumar kilómetros su compañero, Leonardo Fornaroli.

El campeón de la Fórmula 2 en 2025, Leonardo Fornaroli, hará su esperado debut sobre el McLaren MCL40 este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona. El piloto italiano ocupará el auto del actual campeón de la Fórmula 1, Lando Norris, que hará uso de una de las dos cesiones que tiene como obligación por temporada.

El Gran Premio de Barcelona está en Disney+

Fornaroli se sumó al programa de pilotos de McLaren como piloto reserva en diciembre pasado, y lleva tres pruebas de TPC (Testing de autos pasados), incluyendo uno el propio circuito de Barcelona, donde se estrenará en la Fórmula 1 este fin de semana.

Fornaroli, campeón de Fórmula 2, estará sobre el MCL40 en la FP1 de Barcelona. (Getty)

“Estoy muy emocionado de poder manejar el MCL40 este fin de semana en la FP1 de Barcelona-Cataluña”, expresó Fornaroli en diálogo con la web oficial de McLaren. “Será una gran oportunidad para ayudar al equipo en sus preparaciones y su programa para el viernes”, agregó.

Ya en un tono más personal, el vigente campeón de la F2 reconoció su felicidad por finalmente poder debutar en la Fórmula 1: “Será mi primera sesión oficial en la Fórmula 1, algo por lo que he trabajado mucho tiempo. Toda la experiencia que acumulé en los TPC fueron muy importantes para mi desarrollo y no puedo esperar para este fin de semana”.

Lando Norris no viene teniendo la mejor temporada con los problemas de fiabilidad de McLaren. (Getty)

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Alex Albon también cederá su auto en Barcelona

El segundo de los pilotos que se confirmó que no estará sobre su monoplaza en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Barcelona será Alex Albon, que le cederá su Williams FW48 a Luke Browning, piloto reserva de la escudería de Grove. Aunque en su caso, se confirmó que el joven británico estará tanto en Barcelona como en Austria.

Browning tendrá dos nuevas pruebas en la F1 con Williams. (Getty)

Y mientras Alex Albon le cederá el auto en Barcelona, Carlos Sainz le dará el monoplaza en Austria. A ambos les quedará una cesión del auto para lo que resta del campeonato, algo que seguramente sucederá sobre el final de la temporada.

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