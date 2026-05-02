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Fórmula 1

Campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 luego de la victoria de Lando Norris en la carrera sprint del GP de Miami

Norris y McLaren recortan distancia con Antonelli y Mercedes.

Las posiciones de la F1 2026 tras la sprint de Miami
Las posiciones de la F1 2026 tras la sprint de Miami

Lando Norris y McLaren dieron un importante paso adelante en el campeonato del mundo 2026 de la Fórmula 1, con una declaración de intenciones en la carrera sprint del GP de Miami. Sin embargo, todavía no alcanza para pelearle al gran inicio de Kimi Antonelli y Mercedes, que siguen dominando los campeonatos de pilotos y constructores, respectivamente.

El Gran Premio de Miami de la F1 2026 se vive por Disney+

Campeonato de pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 75 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 68 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 55 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 43 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 33 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 28 puntos
  7. Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
  9. Max Verstappen (Red Bull) – 16 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 10 puntos
  11. Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos
  12. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
  15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
  16. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  17. Alex Albon (Williams) – 0 puntos
  18. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  19. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores de la F1 2026

  1. Mercedes – 143 puntos
  2. Ferrari – 98 puntos
  3. McLaren – 61 puntos
  4. Red Bull – 20 puntos
  5. Haas – 18 puntos
  6. Alpine – 16 puntos
  7. RB – 14 puntos
  8. Audi – 2 puntos
  9. Williams – 2 puntos
  10. Aston Martin – 0 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos
Germán Celsan
Germán Celsan
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