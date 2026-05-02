Campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 luego de la victoria de Lando Norris en la carrera sprint del GP de Miami

Lando Norris y McLaren dieron un importante paso adelante en el campeonato del mundo 2026 de la Fórmula 1, con una declaración de intenciones en la carrera sprint del GP de Miami. Sin embargo, todavía no alcanza para pelearle al gran inicio de Kimi Antonelli y Mercedes, que siguen dominando los campeonatos de pilotos y constructores, respectivamente.

El Gran Premio de Miami de la F1 2026 se vive por Disney+

Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 75 puntos George Russell (Mercedes) – 68 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 55 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 43 puntos Lando Norris (McLaren) – 33 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 28 puntos Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 16 puntos Liam Lawson (RB) – 10 puntos Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Alex Albon (Williams) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores de la F1 2026