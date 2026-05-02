Campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 luego de la victoria de Lando Norris en la carrera sprint del GP de Miami

Lando Norris y McLaren dieron un importante paso adelante en el campeonato del mundo 2026 de la Fórmula 1, con una declaración de intenciones en la carrera sprint del GP de Miami. Sin embargo, todavía no alcanza para pelearle al gran inicio de Kimi Antonelli y Mercedes, que siguen dominando los campeonatos de pilotos y constructores, respectivamente.
El Gran Premio de Miami de la F1 2026 se vive por Disney+
Campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 75 puntos
- George Russell (Mercedes) – 68 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 55 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 43 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 33 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 28 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 16 puntos
- Liam Lawson (RB) – 10 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
- Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
- Alex Albon (Williams) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
Campeonato de constructores de la F1 2026
- Mercedes – 143 puntos
- Ferrari – 98 puntos
- McLaren – 61 puntos
- Red Bull – 20 puntos
- Haas – 18 puntos
- Alpine – 16 puntos
- RB – 14 puntos
- Audi – 2 puntos
- Williams – 2 puntos
- Aston Martin – 0 puntos
- Cadillac – 0 puntos