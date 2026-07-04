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Fórmula 1

Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 2026 con el triunfo de Kimi Antonelli en la sprint del GP de Gran Bretaña

Kimi Antonelli ganó y se escapa en el campeonato.

Kimi Antonelli ganó y se escapa en el campeonato
© GettyKimi Antonelli ganó y se escapa en el campeonato

Kimi Antonelli se impuso en la carrera sprint de Silverstone y se escapa en la cima del campeonato. Hamilton se le acercó un par de puntos a Russell en la pelea por el segundo puesto.

El Gran Premio de Gran Bretaña está en Disney+

Campeonato de pilotos

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 136 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 132 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 85 puntos
  5. Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos
  6. Charles Leclerc (Ferrari) – 83 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 31 puntos
  11. Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos
  13. Arvid Lindblad (RB) – 14 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Alex Albon (Williams) – 5 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
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Campeonato de constructores

  1. Mercedes – 315 puntos
  2. Ferrari – 215 puntos
  3. McLaren – 167 puntos
  4. Red Bull – 118 puntos
  5. Alpine – 57 puntos
  6. RB – 45 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
Germán Celsan
Germán Celsan
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