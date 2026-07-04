Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 2026 con el triunfo de Kimi Antonelli en la sprint del GP de Gran Bretaña

Kimi Antonelli se impuso en la carrera sprint de Silverstone y se escapa en la cima del campeonato. Hamilton se le acercó un par de puntos a Russell en la pelea por el segundo puesto.
El Gran Premio de Gran Bretaña está en Disney+
Campeonato de pilotos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos
- George Russell (Mercedes) – 136 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 132 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 85 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 83 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Liam Lawson (RB) – 31 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 14 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alex Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
Campeonato de constructores
- Mercedes – 315 puntos
- Ferrari – 215 puntos
- McLaren – 167 puntos
- Red Bull – 118 puntos
- Alpine – 57 puntos
- RB – 45 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 1 punto