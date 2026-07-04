Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 2026 con el triunfo de Kimi Antonelli en la sprint del GP de Gran Bretaña

Kimi Antonelli se impuso en la carrera sprint de Silverstone y se escapa en la cima del campeonato. Hamilton se le acercó un par de puntos a Russell en la pelea por el segundo puesto.

El Gran Premio de Gran Bretaña está en Disney+

Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos George Russell (Mercedes) – 136 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 132 puntos Lando Norris (McLaren) – 85 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 83 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Liam Lawson (RB) – 31 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos Arvid Lindblad (RB) – 14 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores