Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Kimi Antonelli en el GP de Mónaco

Kimi Antonelli logró su quinta victoria consecutiva en la Fórmula 1 2026 y se escapa en la cima del campeonato de pilotos. Ferrari tenía la posibilidad de meter a sus dos pilotos en el podio, pero Charles Leclerc no pudo completar la carrera, así y todo, Lewis Hamilton terminó segundo. El tercer puesto fue para Hadjar, de Red Bull. Franco Colapinto terminó en la posición número 15 y no pudo sumar puntos en este circuito en el cual es difícil adelantar a los rivales.
Campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos
- George Russell (Mercedes) – 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 60 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 29 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 1 punto
- Nico Hulkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 está en Disney+
En lo que respecta al campeonato de constructores, Mercedes estiró su ventaja y sigue liderando con tranquilidad. Por su parte, Ferrari se afianza como segundo, mientras que McLaren continúa en la tercera posición. Red Bull se encuentra cuarto, mientras que Alpine completa el Top 5.
Franco Colapinto en Mónaco. (Foto: Getty).
Campeonato de constructores de la F1 2026
- Mercedes – 244 puntos
- Ferrari – 165 puntos
- McLaren – 118 puntos
- Red Bull Racing – 72 puntos
- Alpine – 41 puntos
- Racing Bulls – 39 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 2 puntos
- Cadillac – 1 punto
- Aston Martin – 0 puntos