Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Kimi Antonelli en el GP de Mónaco

El italiano se escapa en la cima del campeonato de pilotos de la máxima categoría, Mercedes sigue líder en constructores.

Kimi Antonelli logró su quinta victoria consecutiva en la Fórmula 1 2026 y se escapa en la cima del campeonato de pilotos. Ferrari tenía la posibilidad de meter a sus dos pilotos en el podio, pero Charles Leclerc no pudo completar la carrera, así y todo, Lewis Hamilton terminó segundo. El tercer puesto fue para Hadjar, de Red Bull. Franco Colapinto terminó en la posición número 15 y no pudo sumar puntos en este circuito en el cual es difícil adelantar a los rivales.

Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 60 puntos Lando Norris (McLaren) – 58 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 29 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 1 punto Nico Hulkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 está en Disney+

En lo que respecta al campeonato de constructores, Mercedes estiró su ventaja y sigue liderando con tranquilidad. Por su parte, Ferrari se afianza como segundo, mientras que McLaren continúa en la tercera posición. Red Bull se encuentra cuarto, mientras que Alpine completa el Top 5.

Franco Colapinto en Mónaco. (Foto: Getty).

Campeonato de constructores de la F1 2026