Así quedo el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de George Russell en el GP de Austria

George Russell se impuso en el Gran Premio de Austria, en una carrera donde el británico tuvo por momentos diferentes rivales, como Lewis Hamilton, Max Verstappen o Kimi Antonelli, pero que al fin y al cabo terminó en una contundente victoria.
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Con ello, el piloto de Mercedes recuperó el segundo puesto en el campeonato de pilotos, superando a Lewis Hamilton y quedando a 40 puntos de Kimi Antonelli, su compañero de equipo y líder del mundial.
Mercedes volvió a dominarlo todo. (Getty)
Campeonato de pilotos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 puntos
- George Russell (Mercedes) – 131 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 80 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 79 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 79 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 73 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Liam Lawson (RB) – 30 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 14 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alex Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
En el campeonato de constructores nada ha cambiado: Mercedes se sigue escapando, Red Bull se acercó un poco a McLaren y RB a Alpine.
Campeonato de constructores
- Mercedes – 302 puntos
- Ferrari – 204 puntos
- McLaren – 159 puntos
- Red Bull – 115 puntos
- Alpine – 57 puntos
- RB – 44 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos
Cuando es la próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1
La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico escenario de Silverstone. La carrera está pactada para el fin de semana del 3, 4 y 5 de julio, y será de estilo habitual, con tres tandas de entrenamientos libres, clasificación y carrera principal.