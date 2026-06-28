Así quedo el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de George Russell en el GP de Austria

Mercedes vuelve a dominarlo todo en los campeonatos de pilotos y constructores.

George Russell se impuso en el Gran Premio de Austria, en una carrera donde el británico tuvo por momentos diferentes rivales, como Lewis Hamilton, Max Verstappen o Kimi Antonelli, pero que al fin y al cabo terminó en una contundente victoria.

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Con ello, el piloto de Mercedes recuperó el segundo puesto en el campeonato de pilotos, superando a Lewis Hamilton y quedando a 40 puntos de Kimi Antonelli, su compañero de equipo y líder del mundial.

Mercedes volvió a dominarlo todo. (Getty)

Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 puntos George Russell (Mercedes) – 131 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 79 puntos Lando Norris (McLaren) – 79 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 73 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Liam Lawson (RB) – 30 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos Arvid Lindblad (RB) – 14 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

En el campeonato de constructores nada ha cambiado: Mercedes se sigue escapando, Red Bull se acercó un poco a McLaren y RB a Alpine.

Campeonato de constructores

Mercedes – 302 puntos

Ferrari – 204 puntos

McLaren – 159 puntos

Red Bull – 115 puntos

Alpine – 57 puntos

RB – 44 puntos

Haas – 21 puntos

Williams – 11 puntos

Audi – 2 puntos

Aston Martin – 1 punto

Cadillac – 0 puntos

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