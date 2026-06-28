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Fórmula 1

Así quedo el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de George Russell en el GP de Austria

Mercedes vuelve a dominarlo todo en los campeonatos de pilotos y constructores.

George Russell ganó y es nuevamente segundo en el campeonato
© GettyGeorge Russell ganó y es nuevamente segundo en el campeonato

George Russell se impuso en el Gran Premio de Austria, en una carrera donde el británico tuvo por momentos diferentes rivales, como Lewis Hamilton, Max Verstappen o Kimi Antonelli, pero que al fin y al cabo terminó en una contundente victoria.

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Con ello, el piloto de Mercedes recuperó el segundo puesto en el campeonato de pilotos, superando a Lewis Hamilton y quedando a 40 puntos de Kimi Antonelli, su compañero de equipo y líder del mundial.

Mercedes volvió a dominarlo todo. (Getty)

Mercedes volvió a dominarlo todo. (Getty)

Campeonato de pilotos

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 131 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos
  4. Oscar Piastri (McLaren) – 80 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 79 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 79 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 73 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 30 puntos
  11. Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos
  13. Arvid Lindblad (RB) – 14 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Alex Albon (Williams) – 5 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

En el campeonato de constructores nada ha cambiado: Mercedes se sigue escapando, Red Bull se acercó un poco a McLaren y RB a Alpine.

Campeonato de constructores

  • Mercedes – 302 puntos
  • Ferrari – 204 puntos
  • McLaren – 159 puntos
  • Red Bull – 115 puntos
  • Alpine – 57 puntos
  • RB – 44 puntos
  • Haas – 21 puntos
  • Williams – 11 puntos
  • Audi – 2 puntos
  • Aston Martin – 1 punto
  • Cadillac – 0 puntos

Cuando es la próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1

La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico escenario de Silverstone. La carrera está pactada para el fin de semana del 3, 4 y 5 de julio, y será de estilo habitual, con tres tandas de entrenamientos libres, clasificación y carrera principal.

Germán Celsan
Germán Celsan
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