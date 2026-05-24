Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Kimi Antonelli en el GP de Canadá

Kimi Antonelli logró su cuarta victoria consecutiva en la Fórmula 1 2026 y se escapa en la cima del campeonato de pilotos, luego de los problemas mecánicos que le obligaron a George Russell a abandonar cuando venía liderando la carrera. Son 43 los puntos que saca ahora el italiano de 19 años en la cima del mismo. Franco Colapinto sumó 8 puntos, y se quedó cerca de meterse en el Top Ten del campeonato.
Campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 puntos
- George Russell (Mercedes) – 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 69 puntos (+1)
- Lando Norris (McLaren) – 58 puntos (-1)
- Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 46 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos (-1)
- Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (+1)
- Liam Lawson (RB) – 16 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 14 puntos (+1)
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos (+1)
- Arvid Lindblad (RB) – 5 puntos (-2)
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
- Alex Albon (Williams) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
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En el campeonato de constructores sale ganando Ferrari, que le recorta cinco puntos a Mercedes, pero más que ello, sumó 30 más que McLaren y le saca ahora 41 puntos de difernecia en el segundo lugar. Red Bull recorta un poco y Alpine se aleja como líder de la zona media.
Campeonato de constructores de la F1 2026
- Mercedes – 219 puntos
- Ferrari – 144 puntos
- McLaren – 106 puntos
- Red Bull – 60 puntos
- Alpine – 35 puntos
- RB – 21 puntos (+1)
- Haas – 19 puntos (-1)
- Williams – 7 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 0 puntos
- Cadillac – 0 puntos