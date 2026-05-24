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Fórmula 1

Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Kimi Antonelli en el GP de Canadá

Antonelli se escapa en la cima del campeonato de pilotos, Mercedes sigue líder en constructores.

Los campeonatos de la Fórmula 1
© GettyLos campeonatos de la Fórmula 1

Kimi Antonelli logró su cuarta victoria consecutiva en la Fórmula 1 2026 y se escapa en la cima del campeonato de pilotos, luego de los problemas mecánicos que le obligaron a George Russell a abandonar cuando venía liderando la carrera. Son 43 los puntos que saca ahora el italiano de 19 años en la cima del mismo. Franco Colapinto sumó 8 puntos, y se quedó cerca de meterse en el Top Ten del campeonato.

Campeonato de pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 88 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 69 puntos (+1)
  5. Lando Norris (McLaren) – 58 puntos (-1)
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 46 puntos
  8. Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos (-1)
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (+1)
  10. Liam Lawson (RB) – 16 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
  12. Isack Hadjar (Red Bull) – 14 puntos (+1)
  13. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos (+1)
  14. Arvid Lindblad (RB) – 5 puntos (-2)
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  17. Alex Albon (Williams) – 1 punto
  18. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  19. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 está en Disney+

En el campeonato de constructores sale ganando Ferrari, que le recorta cinco puntos a Mercedes, pero más que ello, sumó 30 más que McLaren y le saca ahora 41 puntos de difernecia en el segundo lugar. Red Bull recorta un poco y Alpine se aleja como líder de la zona media.

Campeonato de constructores de la F1 2026

  1. Mercedes – 219 puntos
  2. Ferrari – 144 puntos
  3. McLaren – 106 puntos
  4. Red Bull – 60 puntos
  5. Alpine – 35 puntos
  6. RB – 21 puntos (+1)
  7. Haas – 19 puntos (-1)
  8. Williams – 7 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Aston Martin – 0 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos
Germán Celsan
Germán Celsan
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