Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Kimi Antonelli en el GP de Canadá

Kimi Antonelli logró su cuarta victoria consecutiva en la Fórmula 1 2026 y se escapa en la cima del campeonato de pilotos, luego de los problemas mecánicos que le obligaron a George Russell a abandonar cuando venía liderando la carrera. Son 43 los puntos que saca ahora el italiano de 19 años en la cima del mismo. Franco Colapinto sumó 8 puntos, y se quedó cerca de meterse en el Top Ten del campeonato.

Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 69 puntos (+1) Lando Norris (McLaren) – 58 puntos (-1) Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 46 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos (-1) Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (+1) Liam Lawson (RB) – 16 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 14 puntos (+1) Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos (+1) Arvid Lindblad (RB) – 5 puntos (-2) Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Alex Albon (Williams) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 está en Disney+

En el campeonato de constructores sale ganando Ferrari, que le recorta cinco puntos a Mercedes, pero más que ello, sumó 30 más que McLaren y le saca ahora 41 puntos de difernecia en el segundo lugar. Red Bull recorta un poco y Alpine se aleja como líder de la zona media.

Campeonato de constructores de la F1 2026