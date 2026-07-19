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Fórmula 1

Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Kimi Antonelli en el GP de Bélgica: puntos para Colapinto

El italiano se escapa en la cima del campeonato.

Antonelli y Mercedes siguen en la cima
© GettyAntonelli y Mercedes siguen en la cima

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 2026, recuperándose así de lo que fue su DNF en Silverstone. Con ello, estiró su ventaja en la cima del campeonato mundial ante los problemas de George Russell, que quedó fuera en la primera vuelta por un toque con Lewis Hamilton. El hombre de Ferrari es ahora su nuevo escolta en el campeonato.

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Franco Colapinto sumó un punto, que le permitió subir un puesto en el campeonato, por delante de Ollie Bearman.

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Campeonato de pilotos

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 154 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 103 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 39 puntos
  11. Arvid Lindblad (RB) – 22 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  13. Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Alex Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

En constructores, Mercedes sigue sumando firmemente y teniendo una gran ventaja en la cima. Ferrari es segundo, Red Bull se acercó a McLaren y RB empató a Alpine un poco más atrás.

Campeonato de constructores

  1. Mercedes – 358 puntos
  2. Ferrari – 285 puntos
  3. McLaren – 195 puntos
  4. Red Bull – 151 puntos
  5. Alpine – 61 puntos
  6. RB – 61 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 10 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos

Cuándo es la próxima carrera de la F1 2026

El Gran Premio de Bélgica terminó y ahora tendremos acción nuevamente tan pronto como el próximo fin de semana. Será el Gran Premio de Hungría, pactado para el fin de semana del 24, 25 y 26 de julio en el mítico Hungaroring.

Germán Celsan
Germán Celsan
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