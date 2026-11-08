El gran gesto de Colapinto con los hinchas argentinos bajo la lluvia de Brasil

El piloto de Alpine salió a saludar al público albiceleste que invadió las tribunas de Interlagos.

Franco Colapinto no logró romper la mala racha sin puntos en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, pero finalizó la jornada con un gran gesto que no será olvidado por los hinchas argentinos que viajaron a apoyarlo en la carrera de Interlagos.

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Tal como se observa en un video publicado por un fanático, Colapinto se acercó a saludar a los hinchas albicelestes bajo la lluvia en el circuito de San Pablo. Franco le dio la mano a varios y hasta se puso a firmar banderas, gorras y otros productos.

Colapinto salió a recibir a la gente en Brasil, bajo la lluvia.



La locura nuestra es total 🇦🇷🩵🤍🩵.



(🎥 @iv26784) pic.twitter.com/r8Hdf7bAk5 — Alpinito 🇦🇷🧉 (@SoyAlpinito) November 8, 2026

En agradecimiento, los fanáticos comenzaron a cantar el famoso “vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”.

No es la primera vez que el piloto argentino tiene este gesto con sus compatriotas e incluso en el mencionado video se escucha que un fan le grita: “Sos un fenómeno, mantené esa humildad, hermano”.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el domingo 22 de noviembre, a la 1 de la mañana (noche del sábado), en el marco del Gran Premio de Las Vegas 2026. Será la antepenúltima cita de la temporada.

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En síntesis