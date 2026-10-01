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Copa Argentina

Platense vs. Estudiantes, EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026: minuto a minuto

En Florencio Varela, el Calamar y el Pincha miden fuerzas con el objetivo en común de seguir con vida en el certamen doméstico.

Estudiantes y Platense, frente a frente.
© AFAEstudiantes y Platense, frente a frente.

Este jueves, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, Platense y Estudiantes de La Plata se encuentran frente a frente con el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Defensa y Justicia, en Florencio Varela, como escenario. A su vez, Facundo Tello es el árbitro designado para impartir justicia en este cotejo.

Cabe destacar que el Calamar que comanda estratégicamente Martín Palermo acudió a esta instancia de la Copa Argentina luego de dejar en el camino a Argentino de Monte Maíz en 32avos de final (victoria 1-0), a San Martín de San Juan en 16avos de final (triunfo por penales) y a Instituto de Córdoba en octavos de final (boleto por penales).

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Por su parte, el Pincha que dirige Alexander Medina, que paralelamente lucha por el título en la Copa Libertadores de América, llegó a esta etapa del certamen doméstico tras eliminar a Ituzaingó en 32avos de final (victoria 4-0), a Rosario Central en 16avos de final (triunfo 3-0) y a Barracas Central en octavos de final (victoria 3-1).

La previa de Platense vs. Estudiantes

Minuto a minuto

El cuadro de la Copa Argentina

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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