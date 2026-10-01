Platense vs. Estudiantes, EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026: minuto a minuto

En Florencio Varela, el Calamar y el Pincha miden fuerzas con el objetivo en común de seguir con vida en el certamen doméstico.

Este jueves, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, Platense y Estudiantes de La Plata se encuentran frente a frente con el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Defensa y Justicia, en Florencio Varela, como escenario. A su vez, Facundo Tello es el árbitro designado para impartir justicia en este cotejo.

Cabe destacar que el Calamar que comanda estratégicamente Martín Palermo acudió a esta instancia de la Copa Argentina luego de dejar en el camino a Argentino de Monte Maíz en 32avos de final (victoria 1-0), a San Martín de San Juan en 16avos de final (triunfo por penales) y a Instituto de Córdoba en octavos de final (boleto por penales).

Por su parte, el Pincha que dirige Alexander Medina, que paralelamente lucha por el título en la Copa Libertadores de América, llegó a esta etapa del certamen doméstico tras eliminar a Ituzaingó en 32avos de final (victoria 4-0), a Rosario Central en 16avos de final (triunfo 3-0) y a Barracas Central en octavos de final (victoria 3-1).

La previa de Platense vs. Estudiantes

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El cuadro de la Copa Argentina