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Fórmula 1

Colapinto terminó 15°, Hadjar chocó su Red Bull y Leclerc fue el más rápido en la FP1 del Gran Premio de Mónaxo

El argentino no pudo brillar en la primera de las tres tandas de entrenamientos libres. La segunda sesión será al mediodía.

Colapinto terminó 15° en la FP1 de Mónaco
© Getty ImagesColapinto terminó 15° en la FP1 de Mónaco

Comenzó la acción en la Fórmula 1 de cara al Gran Premio de Mónaco. Este viernes se llevó a cabo la primera práctica libre, que terminó con Franco Colapinto ubicado en la 15° posición. Por su parte, Charles Leclerc fue el más veloz en una tanda que tuvo el accidente de Isack Hadjar como lo más destacado.

Cambiando la tendencia de la temporada, que ubica siempre a los Mercedes en lo más alto, esta vez los más rápidos fueron los de Ferrari. En su casa, el monegasco giró en 1:13.978, mientras que Lewis Hamilton terminó como escolta registrando su mejor vuelta en 1:14.204.

Los Alpine fueron de menos a más, esta vez con Pierre Gasly ligeramente mejor que su compañero argentino. El francés finalizó en la 10° ubicación, mientras que el ex Williams registró una marca de 1:16.189 para terminar en el 15° puesto.

Dentro de un par de horas, precisamente al mediodía de Argentina, se llevará a cabo la segunda práctica libre del GP de Mónaco. La misma podrá verse únicamente por la pantalla de Disney+.

Hadjar y el accidente de la FP1

La sesión estuvo un par de minutos detenida cuando todavía quedaba poco menos de la mitad de la FP1 por delante. El responsable fue Isack Hadjar, que protagonizó un fuerte accidente, chocando contra el muro luego de perder el control de su monoplaza.

El francés tuvo el incidente al salir de la curva de la piscina. No fue la única bandera roja, ya que Fernando Alonso se tocó contra el muro y la sesión volvió a detenerse sobre el final debido a los restos que dejó en pista.

Posiciones finales de la FP1

  1. Charles Leclerc (Ferrari): 1:13.978
  2. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:14.204
  3. Max Verstappen (Red Bull): 1:14.491
  4. Kimi Antonelli (Mercedes): 1:14.537
  5. George Russell (Mercedes): 1:14.983
  6. Lando Norris (McLaren): 1:15.291
  7. Nico Hulkenberg (Audi): 1:15.343
  8. Oscar Piastri (McLaren): 1:15.565
  9. Gabriel Bortoleto (Audi): 1:15.750
  10. Pierre Gasly (Alpine): 1:15.828
  11. Alexander Albon (Williams): 1:15.989
  12. Carlos Sainz (Williams): 1:16.041
  13. Isack Hadjar (Red Bull): 1:16.148
  14. Sergio Perez (Cadillac): 1:16.170
  15. Franco Colapinto (Alpine): 1:16.189
  16. Oliver Bearman (Haas): 1:16.292
  17. Esteban Ocon (Haas): 1:16.333
  18. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:16.389
  19. Liam Lawson (Racing Bulls): 1:16.431
  20. Fernando Alonso (Aston Martin): 1:16.678
  21. Valtteri Bottas (Cadillac): 1:17.460
  22. Lance Stroll (Aston Martin): 1:17.556

Los horarios del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

  • Práctica libre 2: 12:00hs

Sábado 6 de junio

  • Práctica libre 3: 07:30hs
  • Clasificación: 11:00hs

Domingo 7 de junio

  • Carrera: 10:00hs
Joaquín Alis
Joaquín Alis
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