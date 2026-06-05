Colapinto terminó 15°, Hadjar chocó su Red Bull y Leclerc fue el más rápido en la FP1 del Gran Premio de Mónaxo

El argentino no pudo brillar en la primera de las tres tandas de entrenamientos libres. La segunda sesión será al mediodía.

Comenzó la acción en la Fórmula 1 de cara al Gran Premio de Mónaco. Este viernes se llevó a cabo la primera práctica libre, que terminó con Franco Colapinto ubicado en la 15° posición. Por su parte, Charles Leclerc fue el más veloz en una tanda que tuvo el accidente de Isack Hadjar como lo más destacado.

Cambiando la tendencia de la temporada, que ubica siempre a los Mercedes en lo más alto, esta vez los más rápidos fueron los de Ferrari. En su casa, el monegasco giró en 1:13.978, mientras que Lewis Hamilton terminó como escolta registrando su mejor vuelta en 1:14.204.

Los Alpine fueron de menos a más, esta vez con Pierre Gasly ligeramente mejor que su compañero argentino. El francés finalizó en la 10° ubicación, mientras que el ex Williams registró una marca de 1:16.189 para terminar en el 15° puesto.

Dentro de un par de horas, precisamente al mediodía de Argentina, se llevará a cabo la segunda práctica libre del GP de Mónaco. La misma podrá verse únicamente por la pantalla de Disney+.

Hadjar y el accidente de la FP1

La sesión estuvo un par de minutos detenida cuando todavía quedaba poco menos de la mitad de la FP1 por delante. El responsable fue Isack Hadjar, que protagonizó un fuerte accidente, chocando contra el muro luego de perder el control de su monoplaza.

El francés tuvo el incidente al salir de la curva de la piscina. No fue la única bandera roja, ya que Fernando Alonso se tocó contra el muro y la sesión volvió a detenerse sobre el final debido a los restos que dejó en pista.

Publicidad

GOLPAZO DE HADJAR



El piloto de Red Bull y un fuerte accidente en primera práctica del #MonacoGP.



📺 Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FRwENn8lls — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 5, 2026

Posiciones finales de la FP1

Charles Leclerc (Ferrari): 1:13.978 Lewis Hamilton (Ferrari): 1:14.204 Max Verstappen (Red Bull): 1:14.491 Kimi Antonelli (Mercedes): 1:14.537 George Russell (Mercedes): 1:14.983 Lando Norris (McLaren): 1:15.291 Nico Hulkenberg (Audi): 1:15.343 Oscar Piastri (McLaren): 1:15.565 Gabriel Bortoleto (Audi): 1:15.750 Pierre Gasly (Alpine): 1:15.828 Alexander Albon (Williams): 1:15.989 Carlos Sainz (Williams): 1:16.041 Isack Hadjar (Red Bull): 1:16.148 Sergio Perez (Cadillac): 1:16.170 Franco Colapinto (Alpine): 1:16.189 Oliver Bearman (Haas): 1:16.292 Esteban Ocon (Haas): 1:16.333 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:16.389 Liam Lawson (Racing Bulls): 1:16.431 Fernando Alonso (Aston Martin): 1:16.678 Valtteri Bottas (Cadillac): 1:17.460 Lance Stroll (Aston Martin): 1:17.556

Los horarios del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 2: 12:00hs

Publicidad

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

Domingo 7 de junio