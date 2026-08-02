Flavio Briatore habló del futuro de Colapinto en medio de los rumores del regreso de Fernando Alonso a Alpine: “No es prioridad”

El italiano dejó en claro sus prioridades en la escudería y tranquilizó a Franco Colapinto, su entorno y sus fanáticos.

En las últimas horas, medios japoneses y españoles comenzaron a hablar de un rumor que puertas adentro de Alpine no hicieron eco: según portales como AS-Web Japón y Fórmula Directa, Flavio Briatore quería reemplazar a Franco Colapinto con Fernando Alonso para la temporada 2027 de la Fórmula 1.

El rumor hablaba de un trueque de pilotos a tres puntas: Alonso regresando a Alpine, Franco a Williams y Carlos Sainz a Aston Martin. Sin embargo, esta información no fue aclarada por ninguna fuente oficial. De hecho, el propio Briatore habló recientemente y dejó en claro que tiene otras cuestiones en mente.

En diálogo con The Race, Briatore fue consultado sobre la posibilidad de volver a contar con Nano en Alpine en lugar de Colapinto. Su respuesta deja tranquilidad en el argentino y el público albiceleste.

“En este momento, el piloto no es realmente nuestra prioridad. Hay que incorporar al piloto al equipo en el momento en que creas que ese piloto te va a aportar esa gran diferencia de dos o tres décimas. En este momento, tenemos que construir el equipo. Tenemos que fomentar la confianza entre los ingenieros, tenemos que crear complicidad entre todos”, comenzó, sincerándose.

En sintonía con esto, Briatore analizó: “No te olvides que llegamos a este equipo y tenía 1.200, 1.300 personas. Ahora hemos bajado a 900 personas. Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras. Esa es la prioridad”.

Colapinto respira ante las declaraciones de Braitore

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Además, elogió a Pierre Gasly, alegando que es uno de los mejores pilotos de la parrilla actual de la Fórmula 1: “Creo que si hablamos de los mejores seis pilotos, creo que Pierre está entre los seis mejores. Sólo necesitamos un coche mejor, más confianza aquí en la fábrica y eso es lo que tenemos que hacer ahora“.

Para cerrar, el italiano número 1 de Alpine sintetizó: “En el momento en que necesitas a los grandes, las dos décimas marcan la diferencia, pero ¿por qué no Pierre? ¿Por qué no el piloto que ya tenemos? En cierto modo, lo mismo ocurre con Franco: es muy joven. Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad”.

El contrato de Colapinto con Alpine

El argentino tiene contrato con Alpine hasta fin de temporada, viene teniendo grandes actuaciones en pista en los últimos Grandes Premios y la escudería ya había anticipado que tomarían una decisión antes del parón de verano europeo.

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En la previa del GP de Hungría, sin información concreta de parte del equipo sobre su futuro, Colapinto habló al respecto, dejando un mensaje ambiguo: “No tengo idea, mi único foco es manejar y estoy contento con este año, siento que estoy haciendo un buen trabajo”, respondió el piloto argentino. “Estoy enfocado en estas pocas carreras y hacerlo lo mejor posible con el equipo, intentando mejorar el auto. Ese es nuestro objetivo principal”, agregó.

No obstante, fiel a su estilo, terminó su respuesta con un tono más irónico y risueño: “Creo que ustedes (la prensa) saben más que yo, con todos los rumores. No sé ni un cuarto de lo que ustedes saben, así que no soy a quien deberían preguntarle“, concluyó.

Cuando vuelve la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo regresará a las pistas el fin de semana del 23 de agosto, cuando se reanude la temporada con el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo en el Mascot Circuit Zandvoort, de la ciudad neerlandesa con el mismo nombre. Como toda la F1, se podrá ver a través de Disney+.

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En síntesis