El panorama sobre la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1: cuándo resolvería su futuro

Alpine aún no anunció la extensión de su vínculo para 2027 y hay más equipos que se interesaron en el argentino.

Mientras la Fórmula 1 afronta el receso de verano europeo, la mayoría de las escuderías aún no definieron quiénes ocuparán sus dos butacas para la temporada 2027. Franco Colapinto es uno de los que está esperando por una resolución, ya que su contrato como piloto titular finaliza en diciembre de este año.

La Fórmula 1 está en Disney+

En época de rumores sobre posibles movimientos, el periodista Darío Coronel, especializado en deportes de motor, explicó el panorama sobre el futuro de Colapinto en su canal de YouTube, Gran Premio TV.

Luego de las primeras 11 carreras de la temporada, el piloto argentino de 23 años cosechó 19 puntos para ubicarse en la 12° posición en el campeonato. Además, consiguió su mejor resultado en Canadá, un 6° puesto, completó todos los Grandes Premios y superó, por momentos, a su compañero Pierre Gasly.

En ese contexto, Coronel adelantó que todo indica que Colapinto va a continuar como piloto titular de Alpine para la temporada 2027 y que el anuncio llegaría en la semana posterior al Gran Premio de Países Bajos, el que reanudará la temporada a fines de agosto.

Colapinto en Austria. (Foto: Getty)

“En Alpine están muy conformes con lo que hizo el bonaerense en la primera parte de la temporada. Cumplió con todo lo que le pidieron: completó las carreras, cuidó el auto, sumó puntos, tuvo sus mejores resultados en la máxima categoría, está con un manejo consolidado y prolijo, hace maniobras electrizantes desde las largadas”, explicó el periodista.

Publicidad

Colapinto generó interés en otras escuderías de la F1

Si bien hoy está a bordo de Alpine y mantiene un lazo contractual con Williams, que podría repescarlo en algún momento, Coronel informó que hubo otros equipos que preguntan por Colapinto en este mercado de pases de cara al 2027. Sin embargo, Flavio Briatore se aferra a él luego de los esfuerzos por ficharlo en 2025.

Otro factor importante que encamina la renovación del argentino con Alpine es la postura de Mercado Libre, su sponsor principal. “Mercado Libre está muy comprometido con Colapinto y está decidido acompañarlo hasta que sea campeón mundial”.

Datos clave

Franco Colapinto logró su mejor resultado con un 6° puesto en Canadá .

logró su mejor resultado con un . La extensión de contrato con Alpine se anunciaría tras el GP de Países Bajos .

se anunciaría tras el . Cosechó 19 puntos en las primeras 11 carreras de la temporada actual.