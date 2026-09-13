No se vio en TV: la furiosa reacción de Colapinto con Gasly sobre el final del GP de España

Franco Colapinto redondeó un gran fin de semana en Madrid al finalizar séptimo en el Gran Premio de España 2026. Sin embargo, sobre el final de la carrera su posición corrió peligro por una polémica decisión de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
La Fórmula 1 se vive en Disney+
El piloto francés de Alpine se encontraba justo por delante de Franco a falta de una vuelta, pero no tenía posibilidades de sumar puntos debido a que todavía tenía que pasar por boxes para cumplir con la parada obligatoria.
Lo lógico hubiera sido que Gasly dejara pasar inmediatamente a Colapinto, quien además se venía defendiendo de Oscar Piastri. No obstante, esto no sucedió. Por el contrario, Pierre demoró al argentino y el piloto de McLaren se puso a menos de un segundo de Franco.
Otra vez el envidioso de Gasly no dejando pasar a Colapinto. Casi le caga la carrera. Lo retuvo a Franco sin necesidad y permitió que se le acerque Piastri al final pic.twitter.com/8WUs7Oh7oR— Ale Bertini (@abertini1) September 13, 2026
Por suerte para Franco, Piastri no logró superarlo y cruzó la meta séptimo. Sin embargo, el oriundo de Pilar no ocultó su furia en la radio por la falta de compañerismo de Gasly, sobre todo tomando en cuenta que Pierre no podía obtener ningún beneficio.
Tabla de posiciones de la F1 tras el triunfo de Antonelli y el P7 de Colapinto en el GP de España
El enojo de Franco Colapinto con Pierre Gasly
- Colapinto: “Chicos… no perdamos tiempo”.
- Barlow: “Sí, estamos en eso”.
- Colapinto: “Cambio, cambio (de posiciones), ¿Hola? ¡Vamos, cambio! Honestamente… Dios mío. ¡¡¡Amigo, cambio!!! ¡¡¡La p*** madre!!! Si pierdo”. (Justo después de eso se corta el audio).
😡"CHICOS, NO PERDAMOS TIEMPO"@francolapinto no dudó en reclamarle a su equipo que Gasly no lo dejó pasar mientras era perseguido por Piastri en el final de la carrera en el Madring.#Colapinto #SpanishGP pic.twitter.com/ZDo4cNI4Fk— Carburando (@CarburandoTV) September 13, 2026
En síntesis
- Franco Colapinto finalizó séptimo en el Gran Premio de España 2026 en Madrid.
- Pierre Gasly retuvo a su compañero de Alpine a una vuelta del cierre.
- Oscar Piastri acortó la distancia a menos de un segundo al final de carrera.