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Franco Colapinto fue 7° en una accidentada FP2 de Bélgica, que tuvo dos banderas rojas y un fuerte golpe de Pierre Gasly

La actividad del viernes culminó con varias detenciones y sin que los pilotos y equipos pudieran completar sus programas previstos.

Colapinto completó la actividad del viernes
© GettyColapinto completó la actividad del viernes

La jornada de viernes del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 culminó con una accidentada FP2, donde dos banderas rojas alteraron por completo los programas de los equipos y pilotos. No obstante, Franco Colapinto tuvo una notable actuación, marcando el séptimo mejor tiempo en vuelta rápida, ubicando al Alpine entre los autos de punta.

El Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 está en Disney+

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue el piloto que más complicado estuvo. Primero, su vuelta rápida fue borrada por exceder los límites de pista y luego, cuando salía a probar con tanque lleno, perdió el control del A526, se despistó e impactó la parte trasera del auto contra una barrera de contención, destrozando el ala y el eje trasero por completo.

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Qué dijo Colapinto tras la FP2

Fue una buena sesión y un buen día en general. Me sentí un poco más cómodo desde el principio y estuve competitivo, así que mejor que las últimas dos carreras.

Hicimos un par de cambios en el auto que ayudaron y pusieron el auto un poco más en la ventana que podemos laburar un poquito mejor y extraer un poco más de potencial.

Por ese lado, contento, pero obviamente hay que trabajar y seguir porque no estamos en el lugar donde queremos estar y hay mucho por mejorar en el auto. Pero fue un buen paso.

Fue un buen paso y hay que seguir por ahí. Vamos a trabajar en la noche para ver de ojalá dar un pasito más mañana; a laburar ahora e intentar hacer un poco más, pero fue un buen día. Las condiciones más frías nos ayudaron a estar un poco más competitivos.

Los mejores tiempos de la FP2

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:45.944
  2. Lando Norris (McLaren) – 1:46.134
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 1:46.416
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:46.691
  5. Isack Hadjar (Red Bull) – 1:46.714
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 1:46.926
  7. Franco Colapinto (Alpine) – 1:47.147
  8. George Russell (Mercedes) – 1:47.229
  9. Arvid Lindblad (RB) – 1:47.294
  10. Liam Lawson (RB) – 1:47.434
  11. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:47.468
  12. Ollie Bearman (Haas) – 1:47.792
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:47.952
  14. Esteban Ocón (Haas) – 1:47.958
  15. Alex Albon (Williams) – 1:48.019
  16. Carlos Sainz (Williams) – 1:48.256
  17. Nico Hulkenberg (Audi) – 1:48.333
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 1:48.955
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:49.199
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:49.596
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:51.131
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:51.418

La actividad del Gran Premio de Bélgica continúa en la jornada de día sábado, con la última tanda de entrenamientos libres, pactada para iniciar a las 07:30hs en horario argentino. Sobre las 11 de la mañana será turno de la clasificación y el domingo, desde las 10:00hs, la carrera.

Germán Celsan
Germán Celsan
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