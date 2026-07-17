Franco Colapinto fue 7° en una accidentada FP2 de Bélgica, que tuvo dos banderas rojas y un fuerte golpe de Pierre Gasly

La jornada de viernes del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 culminó con una accidentada FP2, donde dos banderas rojas alteraron por completo los programas de los equipos y pilotos. No obstante, Franco Colapinto tuvo una notable actuación, marcando el séptimo mejor tiempo en vuelta rápida, ubicando al Alpine entre los autos de punta.
El Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 está en Disney+
Su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue el piloto que más complicado estuvo. Primero, su vuelta rápida fue borrada por exceder los límites de pista y luego, cuando salía a probar con tanque lleno, perdió el control del A526, se despistó e impactó la parte trasera del auto contra una barrera de contención, destrozando el ala y el eje trasero por completo.
¡QUEDÓ ARRUINADO! Pierre Gasly perdió el control de su Alpine, chocó contra el muro y destrozó la parte trasera de su monoplaza.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2026
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Qué dijo Colapinto tras la FP2
Fue una buena sesión y un buen día en general. Me sentí un poco más cómodo desde el principio y estuve competitivo, así que mejor que las últimas dos carreras.
Hicimos un par de cambios en el auto que ayudaron y pusieron el auto un poco más en la ventana que podemos laburar un poquito mejor y extraer un poco más de potencial.
Por ese lado, contento, pero obviamente hay que trabajar y seguir porque no estamos en el lugar donde queremos estar y hay mucho por mejorar en el auto. Pero fue un buen paso.
Fue un buen paso y hay que seguir por ahí. Vamos a trabajar en la noche para ver de ojalá dar un pasito más mañana; a laburar ahora e intentar hacer un poco más, pero fue un buen día. Las condiciones más frías nos ayudaron a estar un poco más competitivos.
Los mejores tiempos de la FP2
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:45.944
- Lando Norris (McLaren) – 1:46.134
- Max Verstappen (Red Bull) – 1:46.416
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:46.691
- Isack Hadjar (Red Bull) – 1:46.714
- Oscar Piastri (McLaren) – 1:46.926
- Franco Colapinto (Alpine) – 1:47.147
- George Russell (Mercedes) – 1:47.229
- Arvid Lindblad (RB) – 1:47.294
- Liam Lawson (RB) – 1:47.434
- Charles Leclerc (Ferrari) – 1:47.468
- Ollie Bearman (Haas) – 1:47.792
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:47.952
- Esteban Ocón (Haas) – 1:47.958
- Alex Albon (Williams) – 1:48.019
- Carlos Sainz (Williams) – 1:48.256
- Nico Hulkenberg (Audi) – 1:48.333
- Pierre Gasly (Alpine) – 1:48.955
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:49.199
- Sergio Pérez (Cadillac) – 1:49.596
- Lance Stroll (Aston Martin) – 1:51.131
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:51.418
La actividad del Gran Premio de Bélgica continúa en la jornada de día sábado, con la última tanda de entrenamientos libres, pactada para iniciar a las 07:30hs en horario argentino. Sobre las 11 de la mañana será turno de la clasificación y el domingo, desde las 10:00hs, la carrera.