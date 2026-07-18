Franco Colapinto fue 13º en la FP3 del GP de Bélgica: volvió a superar a Gasly y se pegó Hamilton

El argentino terminó la simulación de clasificación fuera del top ten, pero con mejor ritmo que su compañero de equipo.

Este sábado la Fórmula 1 vuelve a tener actividad en Spa-Francorchamps, en lo que es el segundo día de actividad del Gran Premio de Bélgica. Por la mañana, se disputó la FP3, la última de las pruebas libres programadas bajo el cronograma. La sesión contó con un momento crítico sobre el final, cuando con tiempo cumplido, Lewis Hamilton rompió su Ferrari.

Franco Colapinto, que utilizó gran parte de la tanda para probar el ritmo de carrera, quedó 13º en la simulación de clasificación. Esto es insuficiente para Alpine, que quiere meterse en el Top Ten, pero el argentino al menos superó a Pierre Gasly, que fue 15. Ambos deben mejorar.

El Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 está en Disney+

Volviendo a la situación de Hamilton, su accidente fue idéntico al de Pierre Gasly ayer, con un auto que se descontroló al imprimirle la energía eléctrica en la última recta. Luego, impactó su rueda trasera derecha contra el paredón y rompió. Ferrari tendrá dos horas para recuperar el auto antes de la Qualy.

¡NO, LEWIS! En el final de la FP3, Hamilton perdió el control de su Ferrari y terminó destrozando la suspensión trasera de su monoplaza.



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Mejores tiempos de la FP3 del GP de Bélgica

Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:45.990 Lando Norris (McLaren) – 1:46.129 Max Verstappen (Red Bull) – 1:46.138 George Russell (Mercedes) – 1:46.357 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:46.382 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:46.750 Oscar Piastri (McLaren) – 1:46.785 Nico Hulkenberg (Audi) – 1:46.924 Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:47.049 Isack Hadjar (Red Bull) – 1:47.096 Arvid Lindblad (RB) – 1:47.176 Liam Lawson (RB) – 1:47.690 Franco Colapinto (Alpine) – 1:47.904 Ollie Bearman (Haas) – 1:47.920 Pierre Gasly (Alpine) – 1:47.949 Alex Albon (Williams) – 1:47.990 Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:48.644 Carlos Sainz (Williams) – 1:48.692 Esteban Ocón (Haas) – 1:48.730 Sergio Pérez (Cadillac) – 1:48.990 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:50.155 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:50.631

La actividad del Gran Premio de Bélgica sobre las 11 de la mañana, cuando comience la clasificación y el domingo, desde las 10:00hs, se disputará la carrera principal.