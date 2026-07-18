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Franco Colapinto fue 13º en la FP3 del GP de Bélgica: volvió a superar a Gasly y se pegó Hamilton

El argentino terminó la simulación de clasificación fuera del top ten, pero con mejor ritmo que su compañero de equipo.

Colapinto fue 13
© GettyColapinto fue 13

Este sábado la Fórmula 1 vuelve a tener actividad en Spa-Francorchamps, en lo que es el segundo día de actividad del Gran Premio de Bélgica. Por la mañana, se disputó la FP3, la última de las pruebas libres programadas bajo el cronograma. La sesión contó con un momento crítico sobre el final, cuando con tiempo cumplido, Lewis Hamilton rompió su Ferrari.

Franco Colapinto, que utilizó gran parte de la tanda para probar el ritmo de carrera, quedó 13º en la simulación de clasificación. Esto es insuficiente para Alpine, que quiere meterse en el Top Ten, pero el argentino al menos superó a Pierre Gasly, que fue 15. Ambos deben mejorar.

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Volviendo a la situación de Hamilton, su accidente fue idéntico al de Pierre Gasly ayer, con un auto que se descontroló al imprimirle la energía eléctrica en la última recta. Luego, impactó su rueda trasera derecha contra el paredón y rompió. Ferrari tendrá dos horas para recuperar el auto antes de la Qualy.

Mejores tiempos de la FP3 del GP de Bélgica

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:45.990
  2. Lando Norris (McLaren) – 1:46.129
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 1:46.138
  4. George Russell (Mercedes) – 1:46.357
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:46.382
  6. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:46.750
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 1:46.785
  8. Nico Hulkenberg (Audi) – 1:46.924
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:47.049
  10. Isack Hadjar (Red Bull) – 1:47.096
  11. Arvid Lindblad (RB) – 1:47.176
  12. Liam Lawson (RB) – 1:47.690
  13. Franco Colapinto (Alpine) – 1:47.904
  14. Ollie Bearman (Haas) – 1:47.920
  15. Pierre Gasly (Alpine) – 1:47.949
  16. Alex Albon (Williams) – 1:47.990
  17. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:48.644
  18. Carlos Sainz (Williams) – 1:48.692
  19. Esteban Ocón (Haas) – 1:48.730
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:48.990
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:50.155
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:50.631

La actividad del Gran Premio de Bélgica sobre las 11 de la mañana, cuando comience la clasificación y el domingo, desde las 10:00hs, se disputará la carrera principal.

Germán Celsan
Germán Celsan
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