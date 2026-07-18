Franco Colapinto fue 13º en la FP3 del GP de Bélgica: volvió a superar a Gasly y se pegó Hamilton

Este sábado la Fórmula 1 vuelve a tener actividad en Spa-Francorchamps, en lo que es el segundo día de actividad del Gran Premio de Bélgica. Por la mañana, se disputó la FP3, la última de las pruebas libres programadas bajo el cronograma. La sesión contó con un momento crítico sobre el final, cuando con tiempo cumplido, Lewis Hamilton rompió su Ferrari.
Franco Colapinto, que utilizó gran parte de la tanda para probar el ritmo de carrera, quedó 13º en la simulación de clasificación. Esto es insuficiente para Alpine, que quiere meterse en el Top Ten, pero el argentino al menos superó a Pierre Gasly, que fue 15. Ambos deben mejorar.
El Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 está en Disney+
Volviendo a la situación de Hamilton, su accidente fue idéntico al de Pierre Gasly ayer, con un auto que se descontroló al imprimirle la energía eléctrica en la última recta. Luego, impactó su rueda trasera derecha contra el paredón y rompió. Ferrari tendrá dos horas para recuperar el auto antes de la Qualy.
¡NO, LEWIS! En el final de la FP3, Hamilton perdió el control de su Ferrari y terminó destrozando la suspensión trasera de su monoplaza.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Mejores tiempos de la FP3 del GP de Bélgica
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:45.990
- Lando Norris (McLaren) – 1:46.129
- Max Verstappen (Red Bull) – 1:46.138
- George Russell (Mercedes) – 1:46.357
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:46.382
- Charles Leclerc (Ferrari) – 1:46.750
- Oscar Piastri (McLaren) – 1:46.785
- Nico Hulkenberg (Audi) – 1:46.924
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:47.049
- Isack Hadjar (Red Bull) – 1:47.096
- Arvid Lindblad (RB) – 1:47.176
- Liam Lawson (RB) – 1:47.690
- Franco Colapinto (Alpine) – 1:47.904
- Ollie Bearman (Haas) – 1:47.920
- Pierre Gasly (Alpine) – 1:47.949
- Alex Albon (Williams) – 1:47.990
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:48.644
- Carlos Sainz (Williams) – 1:48.692
- Esteban Ocón (Haas) – 1:48.730
- Sergio Pérez (Cadillac) – 1:48.990
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:50.155
- Lance Stroll (Aston Martin) – 1:50.631
La actividad del Gran Premio de Bélgica sobre las 11 de la mañana, cuando comience la clasificación y el domingo, desde las 10:00hs, se disputará la carrera principal.