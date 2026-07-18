Kylian Mbappé marcó un gol y superó a Messi como máximo goleador del Mundial 2026

Este sábado, la Selección de Francia se enfrentó a Inglaterra para definir el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026, justo un día antes de la gran final. Como no podía ser de otra manera, Kylian Mbappé marcó dos goles y gracias a eso se convirtió en el máximo goleador de esta edición y también superó el récord de Lionel Messi como el principal artillero histórico.
En el encuentro que completa el podio, ya que Argentina y España tienen asegurados los dos primeros lugares del Mundial, hubo una lluvia de goles que mantuvieron al cotejo con la temperatura elevada. Eso sí, Kiki no desperdició la oportunidad para seguir sumando en la estadística personal, donde compite directamente contra el astro albiceleste de 39 años.
Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia. (Getty Images)
Lo cierto es que, tras convertir este tanto, Mbappé llegó a 10 goles en este Mundial. En contraparte, apenas por debajo pero todavía debe afrontar la final estelar, Messi tiene 8 anotaciones. A su vez, también hay que tener en cuenta las ediciones anteriores y ahí tampoco están igualados. Así las cosas, Kylian acumula 22 tantos y Lionel 21 en la historia de las Copas del Mundo.
Lla fórmula fue la ya conocida por todos: Michael Olise asistió a Mbappé. Tal como ocurrió en distintos partidos de este certamen, en la primera instancia el crack de Bayern Múnich llegó al último tercio con pelota dominada y esperó la diagonal de la estrella de Real Madrid. Una vez que picó al espacio, allí fue la pelota y el delantero solo tuvo que definir con su pie izquierdo.
¡MBAPPÉ NO FALLA!— DSPORTS (@DSports) July 18, 2026
El delantero francés anotó el 1-4 ante Inglaterra y sumó su noveno gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/d0jHOKM1iq
En la segunda ocasión, también fue asistido por Olise. En esta jugada, el zurdo abrió las piernas para que la pelota le llegue a Kiki, que se la pasó y este se la devolvió de primera. Tras el control orientado hacia el área, Mbappé sacó otro zurdazo y así se convirtió en el máximo goleador de este Mundial, al menos por el momento, y también en la historia de las Copas del Mundo.
¿¡Y AHORA!? ¡¡GOL DE FRANCIA!!— DSPORTS (@DSports) July 18, 2026
Mbappé firmó su doblete para el 4-3 ante Inglaterra en Miami. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cxlnFmNuiE
Tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales
- Kylian Mbappé (Francia) – 22 goles
- Lionel Messi (Argentina) – 20 goles
- Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles
- Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles
- Gerd Müller (Alemania) – 14 goles
- Harry Kane (Inglaterra) – 14 goles
- Just Fontaine (Francia) – 13 goles
- Pelé (Brasil) – 12 goles
- Cristiano Ronaldo (Portugal) – 11 goles
- Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles
- Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles