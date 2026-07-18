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Mundial 2026

Kylian Mbappé marcó un gol y superó a Messi como máximo goleador del Mundial 2026

En el partido por el tercer puesto, el capitán de Francia convirtió y también es el máximo artillero histórico de las Copas del Mundo.

Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia.
© GettyKylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia.

Este sábado, la Selección de Francia se enfrentó a Inglaterra para definir el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026, justo un día antes de la gran final. Como no podía ser de otra manera, Kylian Mbappé marcó dos goles y gracias a eso se convirtió en el máximo goleador de esta edición y también superó el récord de Lionel Messi como el principal artillero histórico.

En el encuentro que completa el podio, ya que Argentina y España tienen asegurados los dos primeros lugares del Mundial, hubo una lluvia de goles que mantuvieron al cotejo con la temperatura elevada. Eso sí, Kiki no desperdició la oportunidad para seguir sumando en la estadística personal, donde compite directamente contra el astro albiceleste de 39 años.

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Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia. (Getty Images)

Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia. (Getty Images)

Lo cierto es que, tras convertir este tanto, Mbappé llegó a 10 goles en este Mundial. En contraparte, apenas por debajo pero todavía debe afrontar la final estelar, Messi tiene 8 anotaciones. A su vez, también hay que tener en cuenta las ediciones anteriores y ahí tampoco están igualados. Así las cosas, Kylian acumula 22 tantos y Lionel 21 en la historia de las Copas del Mundo.

Lla fórmula fue la ya conocida por todos: Michael Olise asistió a Mbappé. Tal como ocurrió en distintos partidos de este certamen, en la primera instancia el crack de Bayern Múnich llegó al último tercio con pelota dominada y esperó la diagonal de la estrella de Real Madrid. Una vez que picó al espacio, allí fue la pelota y el delantero solo tuvo que definir con su pie izquierdo.

En la segunda ocasión, también fue asistido por Olise. En esta jugada, el zurdo abrió las piernas para que la pelota le llegue a Kiki, que se la pasó y este se la devolvió de primera. Tras el control orientado hacia el área, Mbappé sacó otro zurdazo y así se convirtió en el máximo goleador de este Mundial, al menos por el momento, y también en la historia de las Copas del Mundo.

Tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

  1. Kylian Mbappé (Francia) – 22 goles
  2. Lionel Messi (Argentina) – 20 goles
  3. Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles
  4. Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles
  5. Gerd Müller (Alemania) – 14 goles
  6. Harry Kane (Inglaterra) – 14 goles
  7. Just Fontaine (Francia) – 13 goles
  8. Pelé (Brasil) – 12 goles
  9. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 11 goles
  10. Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles
  11. Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles
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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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