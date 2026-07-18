Kylian Mbappé marcó un gol y superó a Messi como máximo goleador del Mundial 2026

En el partido por el tercer puesto, el capitán de Francia convirtió y también es el máximo artillero histórico de las Copas del Mundo.

Este sábado, la Selección de Francia se enfrentó a Inglaterra para definir el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026, justo un día antes de la gran final. Como no podía ser de otra manera, Kylian Mbappé marcó dos goles y gracias a eso se convirtió en el máximo goleador de esta edición y también superó el récord de Lionel Messi como el principal artillero histórico.

En el encuentro que completa el podio, ya que Argentina y España tienen asegurados los dos primeros lugares del Mundial, hubo una lluvia de goles que mantuvieron al cotejo con la temperatura elevada. Eso sí, Kiki no desperdició la oportunidad para seguir sumando en la estadística personal, donde compite directamente contra el astro albiceleste de 39 años.

Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia. (Getty Images)

Lo cierto es que, tras convertir este tanto, Mbappé llegó a 10 goles en este Mundial. En contraparte, apenas por debajo pero todavía debe afrontar la final estelar, Messi tiene 8 anotaciones. A su vez, también hay que tener en cuenta las ediciones anteriores y ahí tampoco están igualados. Así las cosas, Kylian acumula 22 tantos y Lionel 21 en la historia de las Copas del Mundo.

Lla fórmula fue la ya conocida por todos: Michael Olise asistió a Mbappé. Tal como ocurrió en distintos partidos de este certamen, en la primera instancia el crack de Bayern Múnich llegó al último tercio con pelota dominada y esperó la diagonal de la estrella de Real Madrid. Una vez que picó al espacio, allí fue la pelota y el delantero solo tuvo que definir con su pie izquierdo.

¡MBAPPÉ NO FALLA!



El delantero francés anotó el 1-4 ante Inglaterra y sumó su noveno gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/d0jHOKM1iq — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

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En la segunda ocasión, también fue asistido por Olise. En esta jugada, el zurdo abrió las piernas para que la pelota le llegue a Kiki, que se la pasó y este se la devolvió de primera. Tras el control orientado hacia el área, Mbappé sacó otro zurdazo y así se convirtió en el máximo goleador de este Mundial, al menos por el momento, y también en la historia de las Copas del Mundo.

¿¡Y AHORA!? ¡¡GOL DE FRANCIA!!



Mbappé firmó su doblete para el 4-3 ante Inglaterra en Miami. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cxlnFmNuiE — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

Tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Kylian Mbappé (Francia) – 22 goles Lionel Messi (Argentina) – 20 goles Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles Gerd Müller (Alemania) – 14 goles Harry Kane (Inglaterra) – 14 goles Just Fontaine (Francia) – 13 goles Pelé (Brasil) – 12 goles Cristiano Ronaldo (Portugal) – 11 goles Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles