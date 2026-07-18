River hoy: el duro análisis de Coudet tras el papelón ante Aldosivi, el peculiar posteo de Paulo Díaz y más

Las noticias más importantes que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este sábado 18 de julio.

River retomó la competencia oficial tras el parate por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que sirvió para llevar adelante la pretemporada, pero protagonizó un verdadero papelón ante Aldosivi y quedó eliminado de la Copa Argentina. Ahora, los dirigidos por Eduardo Coudet deberán focalizarse en el inicio del Clausura.

Las vías que le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Al ser eliminado de la Copa Argentina, el Millonario perdió una vía de acceso a la Copa Libertadores que se disputará en 2027. Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de River es volver a competir en el máximo torneo del continente tras un año de ausencia, ahora solamente tiene tres opciones para clasificar. Lo positivo para los dirigidos por Eduardo Coudet es que depende de sí mismo para hacerlo.

La primera opción para River es ganando el Torneo Clausura. Para esto, tendrá primero que meterse dentro de los ocho que clasifican en la Zona B. Luego, disputará los cuatro partidos de los playoff en donde tendrá que triunfar para cortar una racha de dos años sin ser campeón.

El equipo titular de River ante Aldosivi.

Otra chance es por la tabla anual. En este caso, deberá quedar entre los tres primeros para, por lo menos, asegurarse el boleto a la fase previa. Actualmente está cuarto, fuera de esta zona de clasificación, pero a tan solo un punto de Boca, que hoy tiene el último cupo.

Finalmente, la tercera oportunidad es con la Copa Conmebol Sudamericana. Clasificado a los octavos de final y sabiendo que definirá hasta semifinales de local, River está obligado a ganar este certamen por segunda vez en su historia para poder jugar la próxima Copa Libertadores.

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Coudet fue áspero al ser consultado por los jugadores marginados de River

Una vez que culminó el partido, el Chacho se hizo presente ante los medios de comunicación y respondió las inquietudes de cada uno de ellos. Así como aseguró que Juan Fernando Quintero sigue de vacaciones tras lo que fue su participación con Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y que se presentará a los entrenamientos el próximo jueves, a dos días del debut de River en el Clausura, también se refirió a los futbolistas marginados.

Después de lo que fue la caída ante Belgrano en la final del Apertura, el presidente Stefano Di Carlo confirmó que serían 15 los jugadores que se apartarían para poder negociarlos y que tengan otro futuro en sus respectivas carreras. Y hasta el momento, de esa lista solamente pudieron desprenderse de Maximiliano Meza, Kendry Páez y Paulo Díaz.

Cuando llegó el momento de responder, y con cara de muchísima resignación, el DT de River reveló que fue “una decisión del club, institucional”, dando a entender que si hubiese sido por él y sus colaboradores del cuerpo técnico, los jugadores continuarían entrenándose con el plantel profesional y tendrían la chance de ganarse un lugar entre los titulares.

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"ES UNA DECISIÓN DEL CLUB" El Chacho Coudet aclaró la situación de los 15 futbolistas de River que fueron apartados del plantel. pic.twitter.com/AwIbVuCYYu — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

El detalle que Paulo Díaz hizo notorio al despedirse de River luego de 7 años

La estadía de Paulo Díaz en River llegó a su fin. Después de siete años luciendo la banda roja cruzando el pecho, el defensor chileno rescindió su vínculo para emigrar hacia el fútbol estadounidense, donde ahora se desempeñará en Atlanta United y lo hará hasta el 31 de diciembre de 2028.

“Por lo aprendido, no solo como jugador, si no también como persona. Por las personas que trabajan dentro del club, que hacen que todo sea más fácil: utileros, cocineros, mantenimiento, seguridad”, manifestó para comenzar a mencionar a quienes se desempeñan de forma invisible dentro de la institución.

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El oriundo de la ciudad trasandina de Santa Cruz, a sus 31 años, tendrá su primera aventura por la MLS. Pero antes de sumarse a las filas del elenco dirigido por Gerardo Martino, entró en la parte más filosa de la despedida: no mencionó a los directivos, dejando en claro que su salida no fue como lo esperaba.