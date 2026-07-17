Colapinto llega a un GP de Bélgica negociando su futuro con Alpine en un mercado de pilotos que hace arder la Fórmula 1

El argentino está en una posición más cómoda para negociar su futuro debido a sus recientes actuaciones. Todo esto, en medio de un fin de semana en una pista icónica que estará deslucida por las nuevas reglas.

La temporada de la Fórmula 1 entra en un momento bisagra. A solo dos fines de semana del ansiado receso de verano europeo, la máxima categoría ya se encuentra en uno de sus templos más sagrados: Spa-Francorchamps.

Sin embargo, la 71.ª edición del Gran Premio de Bélgica promete ser muy diferente a lo que dicta la historia, marcada por la polémica gestión de energía de los monoplazas.

En paralelo, el mercado de pilotos arde. Franco Colapinto, en los últimos días, envió señales enigmáticas en sus redes sociales sobre su futuro en medio del estancamiento de Alpine. Veamos todas las cuestiones en detalle a continuación.

Spa-Francorchamps: cuando la tecnología opaca la historia

El circuito belga es el más largo del calendario, un trazado amado por los pilotos donde la valentía histórica para tomar a fondo curvas emblemáticas como Eau Rouge marcaba la diferencia. Pero este año, la experiencia será completamente distinta, y para muchos, para peor.

El actual reglamento técnico ha convertido a las carreras en un juego de ajedrez centrado en la recuperación y consumo de energía eléctrica. En una pista donde el acelerador va a fondo durante casi el 75% de la vuelta y con drásticos cambios de elevación (50 metros de subida hacia la recta de Kemmel y 100 metros de bajada en otros sectores), los autos sufrirán.

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El problema: curvas legendarias que antes definían la pericia del piloto ahora pasarán a ser simples “estaciones de recarga” de batería.

curvas legendarias que antes definían la pericia del piloto ahora pasarán a ser simples “estaciones de recarga” de batería. El efecto “Yoyó”: los sobrepasos dependerán casi exclusivamente de quién tiene energía disponible en su mapa de motor y quién se convierte en una “chicana móvil” al quedarse sin batería, generando un espectáculo artificial que ya empuja a la FIA a replantear las reglas para el próximo año.

La lucha por el título y un mercado de pases al rojo vivo

En la punta, el campeonato está que arde. Kimi Antonelli lidera, pero la falta de confiabilidad de su Mercedes lo ha dejado a pie en momentos clave, reduciendo su ventaja a solo 25 puntos sobre su compañero George Russell. Detrás, Ferrari resucita de la mano de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, obligando a Mercedes a acelerar sus actualizaciones.

Mientras tanto, McLaren busca desesperadamente medio segundo de ritmo y Red Bull intenta convencer a Max Verstappen de que se quede, en medio de un mercado de pilotos donde nombres como Oscar Piastri y Oliver Bearman buscan asegurar sus butacas, mientras otros como Yuki Tsunoda luchan por volver.

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Franco Colapinto: tensión en Alpine y señales en redes sociales

El piloto argentino llega a Bélgica tras una actuación consagratoria, donde remontó del 19.º al 9.º lugar. Sin embargo, el clima interno en Alpine es, cuanto menos, convulso:

Falta de reconocimiento: en el balance posterior a esa carrera, el jefe de equipo (Team Principal) ignoró por completo la épica remontada de Colapinto, que fue la que le dio los únicos puntos al equipo en un fin de semana donde el auto no estuvo a la altura. El auto no rinde: Alpine arrancó como el quinto equipo, pero las mejoras no funcionan. Han sido superados en ritmo por Racing Bulls y Audi. El famoso alerón delantero nuevo no corrigió los problemas en curvas rápidas. El enigma del perfil: Flavio Briatore anunció que la alineación de pilotos para el próximo año se confirmará antes del receso. En medio de esta crucial negociación, Colapinto cambió su foto de perfil en redes sociales, quitando la imagen donde vestía el uniforme de Alpine.

El argentino sabe que está en una posición de fortaleza negociadora gracias a su gran rendimiento y a la feroz batalla interna que le está planteando a un piloto de la talla de Pierre Gasly. Todo pasa por negocios y dinero. Hoy, Franco se siente fuerte para las charlas y exigen garantías para el futuro. Mientras tanto, Alpine necesita mejorar y Spa es una buena oportunidad.