En el Circuito de Monaco se correrá el Gran Premio de Monaco, la sexta carrera de la temporada de la Fórmula 1. Tras ser el más rápido de la qualy, Kimi Antonelli largará desde la pole position, mientras que Franco Colapinto lo hará desde el 14° puesto. La misma comienza a las 10.00 horas de Argentina y podrá verse por Disney+.
GP de Monaco de la Fórmula 1 EN VIVO y ONLINE vía Disney+: Colapinto va 12° y lidera Antonelli
En el Circuito de Monaco se corre la sexta carrera de la temporada y el piloto argentino busca seguir en levantada.
Vuelta 16/78 - Hamilton se acerca a Antonelli
El piloto de Ferrari le descontó más de un segundo al de Mercedes y busca quedarse con el liderazgo.
Vuelta 14/78 - Colapinto avanzó un puesto
Ante la entrada de Hulkenberg a boxes, el piloto argentino trepó al puesto 12° de la carrera.
Vuelta 10/78 - Colapinto se acerca a Hulkenberg
El argentino está a 0.8 segundos del piloto de Audi y busca pasarlo para quedarse con el 12° puesto.
Vuelta 7/78 - domina Antonelli
El piloto de Mercedes le sacó más de 4 segundos a Hamilton, su principal escolta, y de esta manera lidera la carrera en soledad.
Vuelta 4/78 - Colapinto subió un puesto
El argentino avanzó un puesto en la largada y está en el 13° puesto.
Vuelta 1/78 - Se quedó Verstappen en la largada
El auto del piloto de Red Bull no reaccionó en la largada, por lo que quedó relegado a los últimos puestos cuando iba a salir segundo.
Vuelta 2/78 - Abandonó Verstappen
Debido al problema que tuvo en su auto, el piloto neerlandés abandonó en la segunda vuelta.
¡Comenzó la carrera!
Se apagaron los semáforos y largó la carrera en Monaco.
Comenzó la vuelta previa
Los autos realizan la primera vuelta de reconocimiento previo al inicio de la carrera.
Los pilotos ultiman detalles
A falta de 15 minutos para el inicio de la carrera, los pilotos ultiman detalles en sus monoplazas junto a sus ingenieros.
Colapinto lamentó no pasar a Q3
Luego de la Qualy del pasado sábado, el piloto argentino se mostró molesto por no poder clasificar en un puesto más alto. “Cuando no te sentís muy bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas, el primer sector iba bien. En el segundo sector y las curvas más lentas me está costando un montón este fin de semana. Cuando voy para atrás, bloquea atrás, cuando voy para adelante, bloquea adelante”, enfatizó. A lo que agregó: “Es una desconexión muy rara y no le estamos encontrando la vuelta”, dijo el argentino.
La parrilla de largada del Gran Premio de Monaco
- – Kimi Antonelli (Mercedes)
- – Max Verstappen (Red Bull)
- – Lewis Hamilton (Ferrari)
- – Charles Leclerc (Ferrari)
- – Isack Hadjar (Red Bull)
- – George Russell (Mercedes)
- – Oscar Piastri (McLaren)
- – Lando Norris (McLaren)
- – Pierre Gasly (Alpine)
- – Liam Lawson (VCARB)
- – Alex Albon (Williams)
- – Carlos Sainz (Williams)
- – Nico Hulkenberg (Audi)
- – Franco Colapinto (Alpine)
- Arvid Lindblad (VCARB)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Ollie Bearman (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)