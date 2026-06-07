GP de Monaco de la Fórmula 1 EN VIVO y ONLINE vía Disney+: Colapinto va 12° y lidera Antonelli

09:35hs Colapinto lamentó no pasar a Q3

Luego de la Qualy del pasado sábado, el piloto argentino se mostró molesto por no poder clasificar en un puesto más alto. “Cuando no te sentís muy bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas, el primer sector iba bien. En el segundo sector y las curvas más lentas me está costando un montón este fin de semana. Cuando voy para atrás, bloquea atrás, cuando voy para adelante, bloquea adelante”, enfatizó. A lo que agregó: “Es una desconexión muy rara y no le estamos encontrando la vuelta”, dijo el argentino.