Por qué es un sábado la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Por una excepción especial, la Fórmula 1 adelanta un día cada evento del fin de semana del Circuito callejero de Bakú.

Tras la acción en Madrid, la próxima edición es el Gran Premio de Azerbaiyán para disputar una nueva fecha de la Fórmula 1. En ese sentido, para dicho fin de semana hay un drástico cambio que sorprende a todos: la carrera será el sábado. A pesar de que históricamente suelen ser los domingos, se trata de una excepción y solo será por esta vez.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2025. (Getty Images)

De esta manera, la Máxima tendrá movimiento en el Circuito callejero de Bakú, que destaca por sus complejas curvas y por ser una pista con un castillo alrededor, aunque también se perciben edificios lujosos a la distancia. Así las cosas, esto ocurrirá el jueves 24, viernes 25 y el sábado 26, ya que todo se adelanta un día en comparación a lo tradicional.

Lo cierto es que, no habrá carrera el domingo porque el 27 de septiembre en Azerbaiyán se conmemora el Dia del Recuerdo. Este evento que se superpone al calendario de la Fórmula 1, corresponde a una causa de fuerza mayor, debido a un conflicto bélico con Armenia ocurrido durante hace unos años y que aún permanece en la memoria de la población.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2025. (Getty Images)

La situación comenzó el 27 de septiembre de 2020, cuando estallaron intensos combates entre las fuerzas de Azerbaiyán y las de la autoproclamada República de Artsaj (apoyada por Armenia). En ese entonces, libraron una guerra de 44 días por el control de la región de Nagorno-Karabaj, conocida popularmente como la Segunda guerra del Alto Karabaj.

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Dichos combates dejaron miles de muertos (entre soldados y civiles) y provocaron el desplazamiento de decenas de miles de personas, que optaron por no permanecer en sus sitios. Finalmente, el 9 de noviembre de 2020 firmaron un acuerdo de paz que le puso punto final a los combates, gracias a la mediación de Rusia y a los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

Imágenes del conflicto bélico. (Getty Images)

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

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Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

Características del Gran Premio de Azerbaiyán

Longitud: 6.003 km

Vueltas: 51

Curvas: 20

Primer GP: 2016