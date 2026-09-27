Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Noruega por la Nations League

El delantero fue titular en el primer partido de la Nations League, pero el compromiso ante Noruega lo mirará desde el banco de suplentes.

Este domingo 27 de septiembre, la Selección de Noruega recibe a Portugal en el Ullevaal Stadion de Oslo desde las 15:45, en un compromiso correspondiente a la fecha 2 de la UEFA Nations League.

Ambos seleccionados ganaron en la jornada inaugural, por lo que lideran el grupo 4A y buscarán sacar diferencias para seguir en la punta. Los lusitanos, ahora al mando de Jorge Jesús, irán con un equipo mix entre titulares y suplentes, ya que no jugarán Vitinha, Bernardo Silva y tampoco lo hará Cristiano Ronaldo.

La UEFA Nations League se vive por Disney+

El delantero estará en el banco de suplentes por decisión táctica del entrenador, para que regule el descanso en esta fecha FIFA XL. Por eso, Cristiano será suplente ante los de Erling Haaland y compañía.

Así forman Noruega y Portugal

Noruega: Orjan Nyland, Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland, Andreas Schjelderup. DT: Ståle Solbakken.

Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Renato Veiga, João Cancelo; Pedro Neto, Palinha, Joao Neves, Francisco Conceição; João Félix, Gonçalo Ramos. DT: Jorge Jesus.

¿Cómo llegan los equipos?

Ambos seleccionados comenzaron con el pie derecho su participación en la UEFA Nations League. Noruega venció por 3-2 a Dinamarca en Oslo con doblete de Erling Haaland, mientras que Portugal se impuso por 1-0 ante Gales en Lisboa con un gol de Joao Félix.