Uno por uno: Todos los pilotos que defendieron a Colapinto tras los dichos de Lando Norris

La carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 quedó marcada por un error que provocó un triple abandono. Uno de los afectados fue Lando Norris y el piloto de McLaren pidió que suspendan al argentino para que se pierda la próxima cita en Malasia.

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Sin embargo, estos dichos de Norris no pasaron desapercibidos en la parrilla. Puntualmente, tres pilotos se pusieron del lado de Colapinto y se mostraron en desacuerdo con Lando. Estamos hablando de Max Verstappen, George Russell e Isack Hadjar, los tres corredores que conformaron el podio de Bakú.

El primero en opinar sobre las declaraciones de Norris fue George Russell. “Creo que un race ban sería demasiado duro. En los reinicios después del Safety Car, con los neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias, y por lo que vi hoy, eso fue lo que pasó. Las races ban deberían aplicarse cuando los pilotos hacen algo intencionalmente muy peligroso y muy imprudente“, aseguró el ganador del GP de Azerbaiyán.

Acto seguido, Verstappen también declaró en la misma línea: “Creo que mientras el piloto que causa un accidente se dé cuenta de lo que hizo y se disculpe, ya está. Esas cosas pasan. Un pequeño error de calculo, bloqueas, no hay grip. No es agradable para ninguno de los involucrados, pero -como dijo George- un race ban es demasiado“.

La única opinión que importa, la de Max Verstappen:



“Si el piloto que provocó el accidente es consciente y se disculpa, es solo un pequeño error, una mala evaluación. Es una lástima que haya involucrado a tantos coches, pero una suspensión por 1 carrera? Creo que es demasiado” pic.twitter.com/f90SA9gydE — Alpinito 🇦🇷🧉 (@SoyAlpinito) September 26, 2026

Por último, Isack Hadjar opinó: “Creo que la pista no es lo suficientemente buena. Cuando te sales de la línea de carrera, empieza a haber muchos baches. Es difícil generar temperatura en los neumáticos detrás del Safety Car. Vamos bastante despacio, así que simplemente te pasás un poco y eso termina teniendo consecuencias muy, muy grandes. Así que sí, creo que una race ban es demasiado duro“.

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¿Qué declaró Lando Norris sobre Franco Colapinto?

“La FIA debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas. Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1″, sentenció Lando Norris sobre Franco Colapinto luego de la carrera. Además, el británico también sostuvo: “Hay algunos pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”.

En síntesis