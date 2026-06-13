George Russell y Mercedes lideraron la FP3 en Barcelona, en la que Franco Colapinto fue 14

En la mañana de este viernes tuvo lugar la FP3, la última tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona y, como es costumbre, los pilotos salieron a buscar los mejores tiempos posibles, como una simulación de una sesión de clasificación. En ese contexto, Franco Colapinto, y Alpine en general, siguen lejos del objetivo de entrar entre los mejores 10.

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George Russell lideró la sesión con un tiempo de 1:15.679, en lo que fue una tanda caótica por el tráfico y vueltas que quedaron a medias. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, fue uno de los más afectados, ya que no pudo cerrar ninguna vuelta lanzada.

Russell lideró la tanda de entrenamientos final de Barcelona. (Getty)

Gasly y Colapinto quedaron en los puestos 13 y 14, respectivamente, a medio segundo de meterse en el top ten, donde Audi y RB parecen ser los equipos que pelearán por acompañar a los Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull en la última tanda de clasificación más tarde en la jornada.

Franco había destacado el viernes que en Alpine buscarían hacer cambios “agresivos y arriesgados”, luego de verse muy lejos de lo que suele ser su competencia directa en pista. Dicho trabajo no parece haber surtido el efecto esperado.

Los mejores tiempos de la FP3

George Russell (Mercedes) – 1:15.679 Oscar Piastri (McLaren) – 1:15.893 (+0.214) Charles Leclerc (Ferrari) – 1:15.922 (+0.243) Lando Norris (McLaren) – 1:15.925 (+0.246) Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:16.381 (+0.702) Max Verstappen (Red Bull) – 1:16.434 (+0.755) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:16.500 (+0.821) Isack Hadjar (Red Bull) – 1:16.684 (+1.005) Nico Hülkenberg (Audi) – 1:16.961 (+1.282) Arvid Lindblad (RB) – 1:17.020 (+1.341) Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:17.027 (+1.348) Liam Lawson (RB) – 1:17.324 (+1.645) Pierre Gasly (Alpine) – 1:17.583 (+1.904) Franco Colapinto (Alpine) – 1:17.625 (+1.946) Carlos Sainz (Williams) – 1:17.730 (+2.051) Esteban Ocon (Haas) – 1:18.040 (+2.361) Oliver Bearman (Haas) – 1:18.391 (+2.712) Alexander Albon (Williams) – 1:18.412 (+2.733) Sergio Pérez (Cadillac) – 1:18.691 (+3.012) Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:19.496 (+3.817) Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:19.962 (+4.283) Lance Stroll (Aston Martin) – 1:20.103 (+4.424)

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Lo siguiente será la clasificación del Gran Premio de Barcelona, pactada para las 11 de la mañana, en horario argentino.