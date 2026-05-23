Así quedó el campeonato de la F1 con el triunfo de George Russell en la carrera sprint del GP de Canadá

George Russell volvió a subirse a lo más alto del podio en la carrera sprint del GP de Canadá y logró recortar un par de puntos a Kimi Antonelli en la cima del campeonato mundial de la Fórmula 1, algo que esperará volver a hacer en la jornada de domingo, con la carrera principal.
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Campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 puntos
- George Russell (Mercedes) – 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 28 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
- Liam Lawson (RB) – 10 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 5 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
- Alex Albon (Williams) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
El campeonato de constructores sigue teniendo a Mercedes en lo más alto, que cada vez saca más diferencia con respecto a Ferrari. A su vez, McLaren se acerca a los italianos en la lucha por el segundo lugar.
Mercedes sigue dominante en la F1 2026. (Getty)
Campeonato de constructores de la F1 2026
- Mercedes – 194 puntos
- Ferrari – 117 puntos
- McLaren – 106 puntos
- Red Bull – 32 puntos
- Alpine – 23 puntos
- Haas – 18 puntos
- RB – 15 puntos
- Williams – 5 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 0 puntos
- Cadillac – 0 puntos