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Fórmula 1

Así quedó el campeonato de la F1 con el triunfo de George Russell en la carrera sprint del GP de Canadá

Russell y Mercedes se impusieron en la sprint del GP de Canadá.

Las posiciones del campeonato de la F1
© GettyLas posiciones del campeonato de la F1

George Russell volvió a subirse a lo más alto del podio en la carrera sprint del GP de Canadá y logró recortar un par de puntos a Kimi Antonelli en la cima del campeonato mundial de la Fórmula 1, algo que esperará volver a hacer en la jornada de domingo, con la carrera principal.

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Campeonato de pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 88 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 28 puntos
  8. Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 10 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos
  12. Arvid Lindblad (RB) – 5 puntos
  13. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  17. Alex Albon (Williams) – 1 punto
  18. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  19. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

El campeonato de constructores sigue teniendo a Mercedes en lo más alto, que cada vez saca más diferencia con respecto a Ferrari. A su vez, McLaren se acerca a los italianos en la lucha por el segundo lugar.

Mercedes sigue dominante en la F1 2026. (Getty)

Mercedes sigue dominante en la F1 2026. (Getty)

Campeonato de constructores de la F1 2026

  1. Mercedes – 194 puntos
  2. Ferrari – 117 puntos
  3. McLaren – 106 puntos
  4. Red Bull – 32 puntos
  5. Alpine – 23 puntos
  6. Haas – 18 puntos
  7. RB – 15 puntos
  8. Williams – 5 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Aston Martin – 0 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos
Germán Celsan
Germán Celsan
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