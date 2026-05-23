Así quedó el campeonato de la F1 con el triunfo de George Russell en la carrera sprint del GP de Canadá

George Russell volvió a subirse a lo más alto del podio en la carrera sprint del GP de Canadá y logró recortar un par de puntos a Kimi Antonelli en la cima del campeonato mundial de la Fórmula 1, algo que esperará volver a hacer en la jornada de domingo, con la carrera principal.

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Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos Lando Norris (McLaren) – 58 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 28 puntos Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos Liam Lawson (RB) – 10 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos Arvid Lindblad (RB) – 5 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Alex Albon (Williams) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

El campeonato de constructores sigue teniendo a Mercedes en lo más alto, que cada vez saca más diferencia con respecto a Ferrari. A su vez, McLaren se acerca a los italianos en la lucha por el segundo lugar.

Mercedes sigue dominante en la F1 2026. (Getty)

Campeonato de constructores de la F1 2026