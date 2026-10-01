Alineaciones de Bélgica y Turquía por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Bélgica vs. Turquía este viernes 2 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Bélgica y Turquía
Bélgica viene de caer 0-1 ante Francia y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Turquía viene de caer 1-4 ante Italia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Bélgica y Turquía
Bélgica (4-2-3-1): Senne Lammens, Joaquin Seys, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Romeo Lavia, Charles De Ketelaere, Mika Godts, Dodi Lukebakio.
Turquía (3-4-3): Ugurcan Cakir, Ozan Kabak, Merih Demiral, Zeki Celik, Eren Elmali, Salih Ozcan, Orkun Kokcu, Oguz Aydin, Can Uzun, Baris Alper Yilmaz, Arda Guler. DT: Vincenzo Montella.
Suplentes de Bélgica: Zeno Debast, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Romelu Lukaku, Lois Openda, Maarten Vandevoordt, Jari De Busser, Mandela Keita, Hans Vanaken, Matias Fernandez-Pardo, Nicolas Raskin, Leandro Trossard.
Suplentes de Turquía: Altay Bayindir, Samet Akaydin, Kerem Akturkoglu, Demir Tiknaz, Deniz Gul, Muhammed Sengezer, Abdulkerim Bardakci, Ismail Yuksek, Irfan Can Kahveci, Yunus Akgun, Ferdi Kadioglu, Mustafa Eskihellac, Okan Kocuk.
La previa de Bélgica y Turquía: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 2 de octubre
- Hora: 15:45 (hora de Argentina)
- Historial: 9 cruces — Bélgica ganó 3, Turquía ganó 3 y empataron 3
- Último antecedente: 03/06/2011: Bélgica 1-1 Turquía
- Próximo partido de Bélgica: vs. Francia, lunes 5 de octubre
- Próximo partido de Turquía: vs. Italia, lunes 5 de octubre