Nuevo escándalo en Turquía: más de 1.000 jugadores sospechados y 102 sancionados por apuestas ilegales

El fútbol de Turquía atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia. Una vez más, las apuestas deportivas fueron protagonistas de un escándalo inmenso que derivó en más de 1.000 futbolistas sospechados de haber sido parte de esta cuestión que es considerada ilegal, donde empieza a repetirse cada vez más seguido dentro del deporte y en el país escala constantemente.

La Federación Turca de Fútbol reveló que no cederá ante esta nueva problemática que empieza a ganar terreno en la disciplina, además de haber anunciado que investigará hasta el final cada uno de los casos para ir hasta las últimas consecuencias si así lo debe hacer. Por ese motivo, es cosa de todos los días que salgan a la luz novedades sobre este problema legal.

Lo cierto es que la TTF sancionó a 102 jugadores que militan en Turquía. Con penas que van desde 45 días hasta un año de inhabilitación, el ente regulador dio a conocer los futbolistas que recibieron un castigo por haber estado involucrados en apuestas deportivas ilegales y al mismo tiempo corresponden a equipos que juegan en alguna de las principales ligas domésticas.

Para dar un ejemplo, Eren Elmali fue uno de los protagonistas que percibió la pena impuesta por la Federación Turca de Fútbol. El lateral izquierdo de Galatasaray y compañero de Mauro Icardi, es uno de los responsables de este escándalo que sacude al ambiente. Además, Allasane Ndao, extremo de Senegal y de Konyaspor, se encuentra en esa misma condición legal.

La investigación que lideran las autoridades, engloba a un total de 1.024 jugadores sospechados de estar salpicados por las apuestas deportivas. Dentro de esa extensa y polémica nómina judicial, hay 27 futbolistas de la Superliga Turca, 77 hombres de la Segunda División, 282 protagonistas de la Tercera Categoría y 629 individuos que militan en la Cuarta División de Turquía.

Cabe recordar que la Federación Turca de Fútbol ya sancionó a 149 árbitros por participar en apuestas ilegales, mientras que otros 45 delegados presentaron sus renuncias. Así las cosas, bien se sabe que hay 17 árbitros, un periodista y el propio Murat Özkaya -presidente de Eyüpspor- imputados, aunque solo ocho de ellos permanecerán detenidos, tal como se informó hasta ahora.

