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Liga de Naciones

Alineaciones de Islas Feroe y Eslovaquia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Faroe Islands vs. Slovakia, Liga de Naciones
Faroe Islands vs. Slovakia, Liga de Naciones

Se viene Islas Feroe vs. Eslovaquia este viernes 2 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Islas Feroe y Eslovaquia

Islas Feroe viene de empatar 1-1 con Moldavia y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

Eslovaquia viene de ganarle 2-1 a Kazajistán y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Islas Feroe y Eslovaquia

Islas Feroe (5-4-1): Mattias Lamhauge, Viljormur Davidsen, Andrias Edmundsson, Gunnar Vatnhamar, Samuel Johansen Chukwudi, Jann Benjaminsen, Hanus Soerensen, Géza Dávid Turi, Mattias Hellisdal, Aki Samuelsen, Adrian Justinussen. DT: Eyeun Klakstein.

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Eslovaquia (4-3-3): Martin Dúbravka, Dávid Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar, Martin Valjent, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, David Strelec, Leo Sauer.

Suplentes de Islas Feroe: Joannes Kalsoe Danielsen, Emil Joensen, Joannes Bjartalid, Heini Vatnsdal, Petur Knudsen, Martin Agnarsson, Odmar Faeroe, Aron Benjaminsen, Bardur a Reynatroed.

Suplentes de Eslovaquia: Ivan Mesík, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Róbert Boženík, Erik Prekop, Dominik Greif, Adrián Kaprálik, Ivan Schranz, Tomáš Rigo, Dávid Ďuriš, Jakub Surovčík.

La previa de Islas Feroe y Eslovaquia: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 2 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 2 cruces — Islas Feroe ganó 0, Eslovaquia ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 23/10/1996: Eslovaquia 3-0 Islas Feroe
  • Próximo partido de Islas Feroe: vs. Kazajistán, martes 6 de octubre
  • Próximo partido de Eslovaquia: vs. Moldavia, martes 6 de octubre
Redacción Bolavip
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