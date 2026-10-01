Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Eslovaquia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovaquia llega con puntaje perfecto y el viernes 2 de octubre visita a Islas Feroe con la chance de estirar su arranque ideal en la Liga de Naciones.

Son apenas dos fechas de competencia, pero la diferencia de rendimiento entre ambos ya marca un contraste grande: mientras uno suma de a seis, el otro todavía busca su primer triunfo.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe empató sus dos presentaciones, la última de visitante 1-1 ante Moldavia y antes como local también 1-1 frente a Kazajistán. Con dos puntos en dos partidos, el equipo está en zona media baja de la tabla general y necesita un resultado positivo para no quedar relegado en su grupo.

Eslovaquia, en cambio, ganó los dos compromisos que disputó: 2-1 a Kazajistán y 2-0 a Moldavia, ambos de local. Esa efectividad lo tiene en el sexto lugar entre las 54 selecciones y lo pone como claro candidato a quedarse con los tres puntos también en esta salida.

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El historial entre Islas Feroe y Eslovaquia

El historial entre ambos es corto pero sin matices: se enfrentaron dos veces y Eslovaquia ganó las dos, con una diferencia de gol amplia a su favor (5 contra 1). El antecedente más reciente que figura es de 1996, cuando Eslovaquia se impuso 3-0, y antes había ganado 2-1 como visitante en Islas Feroe.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/10/1996 Eslovaquia vs. Islas Feroe 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Islas Feroe vs. Eslovaquia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis