Alineaciones de Polonia y Rumania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Polonia vs. Rumania este viernes 2 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Polonia y Rumania

Polonia viene de caer 1-3 ante Suecia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Rumania viene de caer 2-4 ante Bosnia y Herzegovina y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Polonia y Rumania

Polonia (3-4-3): Marcin Bulka, Jan Bednarek, Przemyslaw Wisniewski, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Piotr Zielinski, Wiktor Nowak, Matty Cash, Nicola Zalewski, Mateusz Żukowski, Sebastian Szymański. DT: Jan Urban.

Rumania (4-4-2): Ionut Radu, Lisav Naif Eissat, Matei Cristian Ilie, Andrei Burca, Andrei Coubiș, Nicolae Stanciu, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru, Valentin Mihaila, Daniel Birligea.

Suplentes de Polonia: Tomasz Kedziora, Bartosz Slisz, Wojciech Mońka, Kacper Urbański, Robert Lewandowski, Karol Swiderski, Mateusz Kochalski, Michal Skoras, Marcel Regula, Przemyslaw Frankowski, Slawomir Abramowicz, Kacper Potulski.

Suplentes de Rumania: Tony Strata, Virgil Ghita, Tudor Baluta, Florin Tanase, Alexandru Cicâldău, Louis Munteanu, Ottó Hindrich, Sebastian Andrei Borza, Valentin Cojocaru, Catalin Cirjan, David Matei, Olimpiu Morutan.

La previa de Polonia y Rumania: todo lo que hay que saber

Día: viernes 2 de octubre

viernes 2 de octubre Hora: 15:45 (hora de Argentina)

15:45 (hora de Argentina) Historial: 6 cruces — Polonia ganó 2, Rumania ganó 3 y empataron 1

6 cruces — Polonia ganó 2, Rumania ganó 3 y empataron 1 Último antecedente: 10/06/2017: Polonia 3-1 Rumania

10/06/2017: Polonia 3-1 Rumania Próximo partido de Polonia: vs. Bosnia y Herzegovina, lunes 5 de octubre

vs. Bosnia y Herzegovina, lunes 5 de octubre Próximo partido de Rumania: vs. Suecia, lunes 5 de octubre